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Архив - Донецкая область

Из «ДНР» уезжают квалифицированные специалисты

01.02.2018 12:47
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Из «ДНР» уезжают квалифицированные специалисты

О том, что из «ДНР» уезжают в Россию квалифицированные специалисты, пишет в Фейсбуке координатор ИС Дмитрий Тымчук.
«Наблюдается массовый отток квалифицированных кадров с «национализированных» предприятий, находящихся на территории «ДНР». В частности, большинство опытных специалистов ООО «Макеевский машиностроительный завод» отказались пролонгировать трудовые соглашения и выехали в РФ для дальнейшего трудоустройства по соответствующим приглашениям», - пишет Тымчук.



Теги: Донбасс, специалист, ДНР, Захарченко
 
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