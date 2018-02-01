“Министру обороны” “ДНР” Кононову “шмальнули” в окно из гранатомета: появились первые кадры с места покушения

01.02.2018 22:09

В террористической “ДНР” возобновились “разборки”. На “министра обороны” террористической “ДНР” Владимира Кононова в Донецке совершили покушение. Об этом сообщает “Диалог.UA”, ссылаясь на telegram-канал WarGonzo.

Инцидент произошел в оккупированном Донецке в четверг, 1 февраля, приблизительно в 19:30. Неизвестные из гранатомета выстрелили в окно здания “Минобороны” террористической “республики” с расстояния около 70 метров. Попали в окно, где заседал “министр”, после чего скрылись.

По последним данным, Кононов не пострадал в результате покушения. Он активно дает интервью пропагандистам, уверяя, что виновны “украинские диверсанты”. Более того, с его слов, о готовящемся покушении он знал. Почему в таком случае “диверсантов” не задержали, террорист объяснить не пожелал.