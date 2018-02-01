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Остатки sim-карт «Феникса» по «ДНР»: Макеевка – 6, Енакиево – 2. Дебальцево – 0. Очереди остаются огромные
В «ДНР» с 30 января на сайте «республиканского» предприятия «Почта Донбасса» запущен сервис, который отражает наличие sim-карт местного мобильного оператора «Феникс» в отделениях почты, пишут Донецкие новости.
«Министр связи ДНР» Виктор Яценко заявлял, что в «ДНР» работает 230 отделений «Почты Донбасса», через которые продаются стартовые пакеты «Феникса». На «почтовом» сайте отражена информация по 223-м.
Как работает данный сервис, на какое число предоставляются данные – не понятно. Никакой вводной информации нет.
Но, если судить из данных по состоянию на утро 1 февраля, то на всех эти отделениях, всей «Донецкой народной республики» было всего 554 стартовых пакета «Феникса».
Наибольшее число пакетов приходится на Донецк – 358. При этом 346 из них – это Главпочтамт, и еще 12 sim-карт по одной карте – на 12-ти отделениях города.
А в Дебальцево, Шахтерске, Снежном вообще нет стартовых пакетов «Феникса». Как нет их и в более мелких населенных пунктах.
При этом дончане отмечают, что в день старта сервиса, 30 января, база насчитывала большее количество sim-карт, например, на Главпочтамте Донецка было указано 1500 шт., 31 января – уже 672:
При этом жители констатируют, что данные сервиса не верные. «Интересно, а кто эти данные ведет? Работники почты? У них и компьютеров нет. По данным этого сайта, на почте по ул. Кольцова было больше 100 пакетов))) Смешно. Так на это отделение запись на два дня. Как там могут остаться пакеты? Только если их после закрытия не привезли», – пишет дончанка Ольга о стартовых данных на 30 января.
Владимир: «Ну и? На сайте указано, что на Главпочтамте в наличии 1500 пакетов. А по факту?»;
Ксения: «52-е отделение Донецк. С утра было – 10, в обед стало – 1. По факту ходили узнавать – их там не было вообще!!! Хороший сервис ничего не сказать))»;
Сергей вообще не видит смысл в этом сервисе: «А толку? Пока доедешь, все перекупы сметут».
Анна: «Узнать о наличии того, чего нет, и когда будет неизвестно».
Некоторые предлагают усовершенствовать услугу, добавив данные о размерах очередей:
Андрей: «Еще бы количество людей в очереди»;
Андрей К.: «А сделать регистрацию на сайте, чтобы можно было зарегистрироваться в очереди и потом, как люди, в нужное время и час прийти и купить пакет. На это мозгов у правителей не хватает!».
Как сообщалось, в связи с нехваткой стартовых пакетов «Феникса» опять отмечаются большие очереди в почтовых отделениях «ДНР». «Занимаешь живую очередь, в 8:00 открывается почта и в день выдают 300 талончиков. В 11 часов люди получали 100-е. Так что считайте по времени сами», – описывают дончане ситуацию на Главпочтампте.
Теги: Донецк, Донбасс, Дебальцево, Макеевка, очередь, Еленовка
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