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Первая утрата ВСУ в первый день февраля - 2018: появилось фото бойца сил АТО, погибшего на Донетчине во время атаки боевиков "ДНР"
По некоторым данным, Герой погиб во время обстрела террористов на "нулевой" линии на территории Бахмутского района Донетчины. О смерти Ярослава Козака в Facebook рассказал журналист и волонтер Назар Приходько, передает "Диалог.UA".
Погибший боец служил по контракту в батальоне "Донбасс", у него остались отец и мать. Как уточнил Приходько, трагическая смерть Козака стала первой потерей ВСУ в первый день февраля 2018 года. "Військовий комісар Сторожинецького району вже сповістив батьків...Перша втрата лютого - 2018. Лють і біль... Спочивай з миром, Герой! Вічна Слава тобі!" – написал волонтер и опубликовал под постом две фотографии погибшего защитника Украины с Буковины.
Напомним, силы АТО второй день подряд несут потери на Донбассе: за прошедшие сутки, 31 января, боевики убили одного украинского военного и ранили двоих АТОшников. Режим "перемирия" оккупантами был нарушен пять раз.
Теги: Донбасс, ДНР, батальон "Донбасс", АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Бахмутский район
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