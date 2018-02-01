Первая утрата ВСУ в первый день февраля - 2018: появилось фото бойца сил АТО, погибшего на Донетчине во время атаки боевиков "ДНР"

01.02.2018 18:14

По некоторым данным, Герой погиб во время обстрела террористов на "нулевой" линии на территории Бахмутского района Донетчины. О смерти Ярослава Козака в Facebook рассказал журналист и волонтер Назар Приходько, передает "Диалог.UA".

Погибший боец служил по контракту в батальоне "Донбасс", у него остались отец и мать. Как уточнил Приходько, трагическая смерть Козака стала первой потерей ВСУ в первый день февраля 2018 года. "Військовий комісар Сторожинецького району вже сповістив батьків...Перша втрата лютого - 2018. Лють і біль... Спочивай з миром, Герой! Вічна Слава тобі!" – написал волонтер и опубликовал под постом две фотографии погибшего защитника Украины с Буковины.

Напомним, силы АТО второй день подряд несут потери на Донбассе: за прошедшие сутки, 31 января, боевики убили одного украинского военного и ранили двоих АТОшников. Режим "перемирия" оккупантами был нарушен пять раз.