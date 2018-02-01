Российские сотовые операторы не собираются заходить на оккупированный Донбасс - озвучены причины

01.02.2018 08:21

В Донецке сейчас ситуация с мобильной связью еще хуже, чем в Луганске. Российские сотовые операторы не собираются работать в районах Донецкой области, находящихся под контролем пророссийских сепаратистов. Об этом заявил "министр связи" непризнанного псевдогосударственного образования "ДНР" Виктор Яценко, сообщает "Диалог.UA".

По словам чиновника сепаратистов, в "ДНР" никогда не появятся российские операторы связи. "Никогда не появятся. В Крыму до сих пор нет. Роуминг, с технической точки зрения, — это не проблема. Такие перспективы есть. Вот "Сбербанк" стал открывать счета по паспортам ДНР. На это была политическая воля. А это гораздо более сложный инфраструктурно и законодательно процесс, нежели организация роуминга. Для этого не нужно поручений президента. Достаточно провести ряд согласований на уровне правительства", — пояснил Яценко. Стоит отметить, что ранее в некоторых масс-медиа появилась информация о скором появлении в "ДНР" российских операторов связи, однако она оказалась фейковой. Операторы "братской" России на самом деле не рискуют заходить на территории, контролируемые прокремлевскими боевиками. Помимо угрозы санкций, как отмечают эксперты, тому есть и другие причины.