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Архив - Донецкая область

В районе Мариуполя боевики минируют местность

01.02.2018 11:53
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В районе Мариуполя боевики минируют местность

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали новые знаки о минной опасности. Об этом указано в отчете ОБСЕ, передает 0629.

На перекрестке автодороги Т0519 между подконтрольным т.н. «ДНР» с.Приморское (39 км к северо-востоку от Мариуполя) и подконтрольным т.н. «ДНР» с.Набережное (33 км к северо-востоку от Мариуполя) наблюдатели впервые увидели знак, предупреждающий о минной опасности. Табличка была установлена на обочине дороги.

"Это был знак с логотипом международной организации и изображением черепа и скрещенных костей. На знаке было написано «Стоп! Мины» и «Не сворачивайте с дороги! Местность вдоль дороги заминирована! В случае опасности звоните 101!» на русском языке", - сказано в сообщении от ОБСЕ.

Также на северо-западной окраине подконтрольного Украине с.Николаевка вторая команда СММ видела знак, предупреждающий о минной опасности. Это был знак черного цвета, на котором было написано «Осторожно! Мины» на украинском языке, установленный на обочине автодороги Т0513.



Теги: Донбасс, ОБСЕ, боевики, Мариупольское направление, минирование
 
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