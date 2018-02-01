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Вернется ли Vodafone на Донбасс: вице-премьер Украины рассказал, кто может реально повлиять на восстановление связи в ОРДЛО
Вердикт Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, может решить вопрос о возобновлении мобильной связи на оккупированном Донбассе. Вице-премьер-министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко анонсировал вариант решения проблемы с отсутствием мобильной связи на территории ОРДЛО, передает "Диалог.UA".
"Я думаю, вы знаете, что непосредственно наличие и восстановление связи, а также исполнение лицензионных условий – это независимый регулятор НКРСИ. Обращение к ним было направлено мною (в ответ) на обращение народных депутатов", - отметил политик.
По его словам, должно быть вынесено соответствующее решение Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации. "Мы ожидаем решения от НКРСИ, чтобы независимые регуляторы могли повлиять на восстановление связи", - добавил вице-премьер Зубко.
Напомним, стало известно о наглом ультиматуме боевика Ташкента и сумме откупа, выдвинутой Vodafone. Также в Сети было опубликовано видео, как жители Донецка едут на окраину города позвонить в Украину.
Теги: Донбасс, связь, боевик, Vodafone, мобильная связь, ДНР, ЛНР
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