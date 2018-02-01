Захарченко и Пасечник подписали «протокол» о создании «единого таможенного пространства» между «ДНР» и «ЛНР»

01.02.2018 09:02

31 января, главарь «ДНР» Александр Захарченко и главарь «ЛНР» Леонид Пасечник подписали «протокол» о намерениях создания единого таможенного пространства между «Донецкой народной республикой и «Луганской народной республикой.

Об этом сообщает 62 с ссылкой на так называемый «официальный сайт ДНР».

«Сегодня мы подписали не только протокол о намерениях, который позволит в будущем убрать наши таможенные границы, но и подписали Соглашение о взаимодействии при организации железнодорожных перевозок», — сказал Александр Захарченко.

Как отметил и.о. «министра транспорта ДНР» Игорь Андриенко, соглашение о сотрудничестве подписано между ГП «Донецкая железная дорога» и ГУП «Луганская железная дорога».

«Безусловно, подписание этих документов – это сближение наших республик. Делить нам нечего: у нас один народ, одна земля, одна задача. Поэтому подписание данных документов будет очень полезно для нашей экономики, нашего взаимодействия, в том числе политического, конечно, поддержания социальной стабильности в наших республиках», — сказал Леонид Пасечник.

Главарь «ДНР» Александр Захарченко поздравил всех присутствующих с достигнутыми договоренностями:

«Как бы ни хотелось нашим врагам сказать, что мы разделены – это неправда. Всему приходит свое время. Сегодня настал день, когда мы говорим о том, что граница у нас должна быть общая, враг у нас один, будущее у нас одно. Поздравляю с сегодняшним днем. Желаю нашим республикам процветания и победы».