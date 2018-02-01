- В ОРДО началась верификация пенсионеров10:15
- Ситуация в пунктах пропуска утром 1 февраля09:54
- Проблемы со связью в Донецке: сети позабавили фото "переговорных пунктов" под открытым небом09:44
- Вооруженные бандформирования "ЛДНР" не прекращают провокационный огонь на Донбассе: один боец ВСУ убит, двое были ранены09:29
- Захарченко и Пасечник подписали «протокол» о создании «единого таможенного пространства» между «ДНР» и «ЛНР»09:02
- Остатки sim-карт «Феникса» по «ДНР»: Макеевка – 6, Енакиево – 2. Дебальцево – 0. Очереди остаются огромные08:29
- Российские сотовые операторы не собираются заходить на оккупированный Донбасс - озвучены причины08:21
- Взятие Новоалександровки под контроль ВСУ не противоречит Минским соглашениям – штаб АТО07:56
- Ремонтникам Vodafone не дали гарантию безопасности на Донбасс07:44
- За сутки российско-оккупационные войска пять раз нарушили перемирие на Донбассе: погиб воин ВСУ07:28
Захарченко и Пасечник подписали «протокол» о создании «единого таможенного пространства» между «ДНР» и «ЛНР»
31 января, главарь «ДНР» Александр Захарченко и главарь «ЛНР» Леонид Пасечник подписали «протокол» о намерениях создания единого таможенного пространства между «Донецкой народной республикой и «Луганской народной республикой.
Об этом сообщает 62 с ссылкой на так называемый «официальный сайт ДНР».
«Сегодня мы подписали не только протокол о намерениях, который позволит в будущем убрать наши таможенные границы, но и подписали Соглашение о взаимодействии при организации железнодорожных перевозок», — сказал Александр Захарченко.
Как отметил и.о. «министра транспорта ДНР» Игорь Андриенко, соглашение о сотрудничестве подписано между ГП «Донецкая железная дорога» и ГУП «Луганская железная дорога».
«Безусловно, подписание этих документов – это сближение наших республик. Делить нам нечего: у нас один народ, одна земля, одна задача. Поэтому подписание данных документов будет очень полезно для нашей экономики, нашего взаимодействия, в том числе политического, конечно, поддержания социальной стабильности в наших республиках», — сказал Леонид Пасечник.
Главарь «ДНР» Александр Захарченко поздравил всех присутствующих с достигнутыми договоренностями:
«Как бы ни хотелось нашим врагам сказать, что мы разделены – это неправда. Всему приходит свое время. Сегодня настал день, когда мы говорим о том, что граница у нас должна быть общая, враг у нас один, будущее у нас одно. Поздравляю с сегодняшним днем. Желаю нашим республикам процветания и победы».
Теги: Донбасс, протокол, Захарченко, Пасечник
- Захарченко "отжал" себе Донецкий университет управления и будет утверждать его образовательные программы
- Захарченко сказал украинцам: «Вы уже не народ» (ВИДЕО)
- Главарь "ДНР" сжег все мосты
- Шоу под названием "праймериз" проходит в Донецке
- Маразм крепчает: главарь "ДНР" Захарченко стал генерал-майором и Почетным гражданином Донецка (ВИДЕО)
- Главарь"ДНР" Захарченко заявил, что Киев хочет захватить Донбасс руками ОБСЕ
- В ОРДО началась верификация пенсионеров10:15
- Ситуация в пунктах пропуска утром 1 февраля09:54
- Проблемы со связью в Донецке: сети позабавили фото "переговорных пунктов" под открытым небом09:44
- Вооруженные бандформирования "ЛДНР" не прекращают провокационный огонь на Донбассе: один боец ВСУ убит, двое были ранены09:29
- Захарченко и Пасечник подписали «протокол» о создании «единого таможенного пространства» между «ДНР» и «ЛНР»09:02
- Остатки sim-карт «Феникса» по «ДНР»: Макеевка – 6, Енакиево – 2. Дебальцево – 0. Очереди остаются огромные08:29
- Российские сотовые операторы не собираются заходить на оккупированный Донбасс - озвучены причины08:21
- Взятие Новоалександровки под контроль ВСУ не противоречит Минским соглашениям – штаб АТО07:56
- Ремонтникам Vodafone не дали гарантию безопасности на Донбасс07:44
- За сутки российско-оккупационные войска пять раз нарушили перемирие на Донбассе: погиб воин ВСУ07:28
- Javelin – почти ничего : стало известно о новом мощном оружии для ВСУ10:56
- Чехия запретила школьные атласы со "спорным" Крымом10:35
- В ОРДО началась верификация пенсионеров10:15
- Испанские биологи научили косатку "разговаривать" (ВИДЕО)10:00
- Ситуация в пунктах пропуска утром 1 февраля09:54
- Проблемы со связью в Донецке: сети позабавили фото "переговорных пунктов" под открытым небом09:44
- Вооруженные бандформирования "ЛДНР" не прекращают провокационный огонь на Донбассе: один боец ВСУ убит, двое были ранены09:29
- В Лондоне фанат Гарри Поттера пытался пройти сквозь стену (ВИДЕО)09:20
- Переходят красную черту: в Раде отреагировали на "антибандеровский закон" Польши09:16
- Украинским журналистам отказали в аккредитации на футбольный ЧМ-2018 в России09:10
- Конфликт на востоке Украины стал одним из самых кровопролитных в Европе со времени окончания Второй мировой войны08:43
- Названы лучшие народные средства от повышенного давления08:15
- Фрукти можуть провокувати ожиріння?22:29
- Названы все "за" и "против" вегетарианской диеты19:32
- Ученые рассказали о том, как полнолуние влияет на здоровье16:45
- Украинцам нужно готовиться к новой вспышке кори – МОЗ10:32
- Характерные симптомы аллергии на холод09:24
- Продукти, які позбавлять від стресу08:55
- Знаки зодиака: 6 самых неотразимых женщин08:28
- Макияж невесты вынудил жениха бросить ее у алтаря. ФОТО07:46
- В ближайшие дни на Донбассе может произойти нечто страшное
- Важная информация для клиентов Ощадбанка
- Это еще не зима: Украину надвигается лютый холод
- В Донецке появились объявления о местах работы МТС
- Когда начнут платить февральскую пенсию
- У жителей "ДНР" новая беда из-за пропажи Vodafone: у Захарченко не знают, как решить проблему
- Трамп и Путин приняли решение по Донбассу
- На Донбассе может повториться август 2014-го
- Предсказания Нострадамуса начинают сбываться, - эксперты
- Рейтинг знаков Зодиака: от тех, в кого легко влюбиться до сложных замкнутых особ