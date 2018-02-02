Боевики "Л/ДНР" цинично саботируют все попытки Vodafone провести ремонт и восстановить мобильную связь в Донецке и Луганске - МинВОТ

02.02.2018 12:20

Террористы "Л/ДНР" отказываются предоставлять гарантии безопасности работникам мобильного оператора "Vodafone-Украина" для проведения ремонтных работ и восстановления мобильной связи на Донбассе.

Пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины констатирует, что сотрудники "Vodafone-Украина" не получили гарантий безопасности от боевиков "Л/ДНР", передает "Диалог.UA".

"По состоянию на 1 февраля 2018 года гарантии безопасности на выполнение ремонтно-восстановительных работ на территории ОРДО от представителей незаконных вооруженных формирований не получены. Представители Vodafone констатируют отсутствие подачи электроэнергии на оборудование на территории ОРДО", - говорится в заявлении.

Также в ведомстве подчеркнули, что все попытки украинской стороны восстановить связь с оккупированной частью Донецкой области блокируются незаконными вооруженными формированиями. "Украинская сторона требует предоставить безопасный доступ для ремонтных бригад в район н.п. Еленовка, которые бы отремонтировали технические устройства на неподконтрольной Украине части Донецкой области и возобновили возможность общения между гражданами Украины", - добавили в министерстве. Напомним, соцсети взволновала донецкая пенсионерка, умоляющая Захарченко включить мобильную связь.



Источник: https://www.dialog.ua