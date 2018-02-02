- Пушилин оценил шансы восстановлении связи Vodafone в ОРДО15:25
- Генерал Лопата пояснив, скільки насправді мають отримати люди, звільнені з полону «ЛДНР»15:15
- В «ЛНР» готовят «план» для сотрудничества с «ДНР»13:15
- Боевики "Л/ДНР" цинично саботируют все попытки Vodafone провести ремонт и восстановить мобильную связь в Донецке и Луганске - МинВОТ 12:20
- В Мариуполе отделение «ПриватБанка» осталось без крыши11:10
- На Донбассе собираются построить новые КПВВ08:50
- Vodafone пыталась восстановить связь на территории «ДНР» через «ЛНР»22:31
- “Министру обороны” “ДНР” Кононову “шмальнули” в окно из гранатомета: появились первые кадры с места покушения22:09
- Пропитое табло и пузо в тельнике: главаря ДНР унизили собственные подельники21:21
- Первая утрата ВСУ в первый день февраля - 2018: появилось фото бойца сил АТО, погибшего на Донетчине во время атаки боевиков "ДНР"18:14
Боевики "Л/ДНР" цинично саботируют все попытки Vodafone провести ремонт и восстановить мобильную связь в Донецке и Луганске - МинВОТ
Террористы "Л/ДНР" отказываются предоставлять гарантии безопасности работникам мобильного оператора "Vodafone-Украина" для проведения ремонтных работ и восстановления мобильной связи на Донбассе.
Пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины констатирует, что сотрудники "Vodafone-Украина" не получили гарантий безопасности от боевиков "Л/ДНР", передает "Диалог.UA".
"По состоянию на 1 февраля 2018 года гарантии безопасности на выполнение ремонтно-восстановительных работ на территории ОРДО от представителей незаконных вооруженных формирований не получены. Представители Vodafone констатируют отсутствие подачи электроэнергии на оборудование на территории ОРДО", - говорится в заявлении.
Также в ведомстве подчеркнули, что все попытки украинской стороны восстановить связь с оккупированной частью Донецкой области блокируются незаконными вооруженными формированиями. "Украинская сторона требует предоставить безопасный доступ для ремонтных бригад в район н.п. Еленовка, которые бы отремонтировали технические устройства на неподконтрольной Украине части Донецкой области и возобновили возможность общения между гражданами Украины", - добавили в министерстве. Напомним, соцсети взволновала донецкая пенсионерка, умоляющая Захарченко включить мобильную связь.
Источник: https://www.dialog.ua
Теги: Донбасс, мобильная связь, ДНР, ЛНР
- У жителей "ДНР" новая беда из-за пропажи Vodafone: у Захарченко не знают, как решить проблему
- В Донецкой области возникли проблемы с мобильной связью
- В оккупированном Донецке "власть" намеренно угробила Lifecell для продвижения "Феникса"
- "Власти ДНР" намерены продвигать мобильную связь "Феникс" на базе "отжатого" lifecell
- Донбасс: "окна тишины" помогли частично вернуть мобильную связь
- Донецк без «Лайфа» - "силовики ДНР" задержали бригаду ремонтников-"диверсантов"
- Волонтер заявил об освобождении еще одного села на Донбассе15:35
- Пушилин оценил шансы восстановлении связи Vodafone в ОРДО15:25
- Генерал Лопата пояснив, скільки насправді мають отримати люди, звільнені з полону «ЛДНР»15:15
- Молодой луганчанин остался без компьютерной техники при попытке пройти КПВВ "Станица Луганская"14:58
- В «ЛНР» готовят «план» для сотрудничества с «ДНР»13:15
- Боевики "Л/ДНР" цинично саботируют все попытки Vodafone провести ремонт и восстановить мобильную связь в Донецке и Луганске - МинВОТ 12:20
- В Мариуполе отделение «ПриватБанка» осталось без крыши11:10
- На Донбассе собираются построить новые КПВВ08:50
- Vodafone пыталась восстановить связь на территории «ДНР» через «ЛНР»22:31
- “Министру обороны” “ДНР” Кононову “шмальнули” в окно из гранатомета: появились первые кадры с места покушения22:09
- Пять стран, которые заплатят вам, если вы будете в них учиться16:35
- Первый домашний матч Лиги наций сборная Украины проведет без зрителей16:25
- Лучшие народные средства от головной боли16:15
- В Москве «деукраинизировали» станцию метро15:59
- Сурок Тимка дал прогноз на время прихода весны в Украину15:45
- Волонтер заявил об освобождении еще одного села на Донбассе15:35
- Пушилин оценил шансы восстановлении связи Vodafone в ОРДО15:25
- Генерал Лопата пояснив, скільки насправді мають отримати люди, звільнені з полону «ЛДНР»15:15
- Молодой луганчанин остался без компьютерной техники при попытке пройти КПВВ "Станица Луганская"14:58
- В Японии придумали "человеческий Uber"14:50
- Лучшие народные средства от головной боли16:15
- Полезные советы, как справиться с бессонницей14:39
- Стало известно, как домашние обязанности влияют на женщин13:35
- Cекреты управления организмом09:30
- Метод, притягивающий приятные события в жизнь08:26
- Россия готовится к "великой войне", которую Кремль прогнозирует до 2023 года, – Арьев20:54
- Что нельзя делать в День Святого Валентина20:33
- Медики объяснили, в каком положении нельзя спать19:35
- Действуют убийственно! Медики рассказали, какие продукты нельзя есть с утра натощак15:43
- ЗОЖ, гены или судьба: от чего зависит, сколько вы проживете15:26
- Это еще не зима: Украину надвигается лютый холод
- В Украину возвращается ужас для водителей
- Тымчук назвал дату переговоров о реинтеграции «Л/ДНР» в состав России
- Когда начнут платить февральскую пенсию
- Трамп и Путин приняли решение по Донбассу
- Макияж невесты вынудил жениха бросить ее у алтаря. ФОТО
- «Это недопустимо»: Глава ОБСЕ сделал заявление по Донбассу
- У жителей "ДНР" новая беда из-за пропажи Vodafone: у Захарченко не знают, как решить проблему
- На Донбассе может повториться август 2014-го
- Вернется ли Vodafone на Донбасс: вице-премьер Украины рассказал, кто может реально повлиять на восстановление связи в ОРДЛО