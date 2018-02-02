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Генерал Лопата пояснив, скільки насправді мають отримати люди, звільнені з полону «ЛДНР»
СБУ ще має розібратися, яким чином люди, звільнені з полону сепаратистів, там опинилися. Про це в ексклюзивному коментарі журналісту інтернет-видання Новости Украины – From-UA розповів український військовий діяч, генерал-полковник Анатолій Лопата.
На думку нашого співрозмовника, сума, яку держава виділила українцям, що перебували в полоні сепаратистів, є мізерною.
«На мій погляд, треба було виплатити людям за весь час перебування в полоні, насамперед, це їх грошове забезпечення військовослужбовця, якій діє на передньому краї, а це вже більше 10 тисяч кожному на місяць, а то й 12, а також за виконання особливих завдань. Також треба було компенсувати всі збитки людям, які перебували в полоні, на лікування. Треба б було подивитися на всі проблеми полонених і забезпечити, можливо, потреби сімей цих полонених, тому що за цей період вони не могли надати ніякої допомоги своїм родинам, які несли відповідні трати на переїзди, клопотання тощо», - вважає експерт.
Анатолій Лопата також звертає увагу на те, що СБУ ще має розібратися разом з командирами військових частин, яким чином люди опинились в полоні. Адже тут можуть бути різні моменти.
«Хтось попав у полон під час бойових дій, інші могли попасти в полон випадково — проникла якась розвідгрупа, забрала людину. Все це треба ретельно перевірити, щоб там не було людей, які навмисно попали в полон, і такі випадки бувають. Не треба це робити огульно, треба завжди підходити до цього тяжкого періоду, коли людина перебувала в полоні, дуже виважено. І, звичайно, треба знати, як поводив себе громадянин України у самому полоні. Все це має бути враховано, і я, звичайно, хотів би, щоб кожний полонений отримав найвищий рівень допомоги від держави», - резюмував експерт.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 31 січня, Кабмін прийняв рішення про грошову допомогу звільненим українцям із полону бойовиків "ДНР/ЛНР". Міністр соцполітики Андрій Рева заявив, що колишнім заручникам можуть одноразово виплатити по 100 тисяч гривень.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, плен, военнопленный, ДНР, ЛНР
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