Кучма анонсировал очередное освобождение заложников

02.02.2018 21:15

РосПредставитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй украинский президент Леонид Кучма сообщил в пятницу журналистам, что основным фактором в освобождении украинцев, незаконно удерживаемых на Донбассе, остается позиция Кремля.

Однако, в настоящее время, как пишет replyua.net, переговоры ведутся не очень активно. Согласно словам экс-президента Украины, следующее освобождение украинцев, которые находятся в плену боевиков «ЛДНР» должно состояться до марта месяца.



В частности, Леонид Кучма заявил: «Полагаю, что никто сегодня точно не может сказать, когда это будет. Переговоры проходят не очень активно. Это зависит от множества факторов, среди которых самым главным является позиция Москвы. Но все-таки я думаю, что до марта месяца этот обмен состоится обязательно. По крайней мере, мне бы этого очень хотелось, и не только мне».



В это же время Кучма акцентировал свое внимание на том, что для президента России Владимира Путина этот обмен также предоставил бы «пользу», ведь близятся президентские выборы. Он отметил: «Вы понимаете, какая в настоящее время ситуация. В частности и в России в связи с этими списками («кремлевский список»), и так далее. Это также оказывает влияние на этот процесс. Мне кажется, что в преддверии выборов такой гуманитарный акт был бы полезен и для президента Российской Федерации». Как известно, по данным СБУ, сейчас в плену в ОРДЛО находятся 108 украинцев.