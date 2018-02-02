- Кучма анонсировал очередное освобождение заложников21:15
- Донецкая фильтровальная попала под обстрел: персонал в укрытии20:00
- Пушилин оценил шансы восстановлении связи Vodafone в ОРДО15:25
- Генерал Лопата пояснив, скільки насправді мають отримати люди, звільнені з полону «ЛДНР»15:15
- В «ЛНР» готовят «план» для сотрудничества с «ДНР»13:15
- Боевики "Л/ДНР" цинично саботируют все попытки Vodafone провести ремонт и восстановить мобильную связь в Донецке и Луганске - МинВОТ 12:20
- В Мариуполе отделение «ПриватБанка» осталось без крыши11:10
- На Донбассе собираются построить новые КПВВ08:50
- Vodafone пыталась восстановить связь на территории «ДНР» через «ЛНР»22:31
- “Министру обороны” “ДНР” Кононову “шмальнули” в окно из гранатомета: появились первые кадры с места покушения22:09
Кучма анонсировал очередное освобождение заложников
РосПредставитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй украинский президент Леонид Кучма сообщил в пятницу журналистам, что основным фактором в освобождении украинцев, незаконно удерживаемых на Донбассе, остается позиция Кремля.
Однако, в настоящее время, как пишет replyua.net, переговоры ведутся не очень активно. Согласно словам экс-президента Украины, следующее освобождение украинцев, которые находятся в плену боевиков «ЛДНР» должно состояться до марта месяца.
В частности, Леонид Кучма заявил: «Полагаю, что никто сегодня точно не может сказать, когда это будет. Переговоры проходят не очень активно. Это зависит от множества факторов, среди которых самым главным является позиция Москвы. Но все-таки я думаю, что до марта месяца этот обмен состоится обязательно. По крайней мере, мне бы этого очень хотелось, и не только мне».
В это же время Кучма акцентировал свое внимание на том, что для президента России Владимира Путина этот обмен также предоставил бы «пользу», ведь близятся президентские выборы. Он отметил: «Вы понимаете, какая в настоящее время ситуация. В частности и в России в связи с этими списками («кремлевский список»), и так далее. Это также оказывает влияние на этот процесс. Мне кажется, что в преддверии выборов такой гуманитарный акт был бы полезен и для президента Российской Федерации». Как известно, по данным СБУ, сейчас в плену в ОРДЛО находятся 108 украинцев.
Теги: Донбасс, плен, ДНР, ЛНР, Кучма
- Боевики захватили в плен почти 2,7 тысячи украинских бойцов!
- "На якій підставі бойовики шантажують світ, зриваючи мінський процес і відверто блокуючи пункт про звільнення заручників?"
- На территории "ДНР" и "ЛНР" насчитывается 79 мест незаконного содержания людей
- ДНРовцы обвиняют Украину в срыве обмена пленными в формате "вceх нa вceх"
- Что происходит в Минске, и что ждет пленных в Донецке
- "Власти ДНР" поставили Украине условие в вопросе обмена пленными
- Кучма анонсировал очередное освобождение заложников21:15
- Донецкая фильтровальная попала под обстрел: персонал в укрытии20:00
- Волонтер заявил об освобождении еще одного села на Донбассе15:35
- Пушилин оценил шансы восстановлении связи Vodafone в ОРДО15:25
- Генерал Лопата пояснив, скільки насправді мають отримати люди, звільнені з полону «ЛДНР»15:15
- Молодой луганчанин остался без компьютерной техники при попытке пройти КПВВ "Станица Луганская"14:58
- В «ЛНР» готовят «план» для сотрудничества с «ДНР»13:15
- Боевики "Л/ДНР" цинично саботируют все попытки Vodafone провести ремонт и восстановить мобильную связь в Донецке и Луганске - МинВОТ 12:20
- В Мариуполе отделение «ПриватБанка» осталось без крыши11:10
- На Донбассе собираются построить новые КПВВ08:50
- Финальный суд над Зайцевой: сколько тюремных лет грозит виновнице ДТП21:49
- Угроза нового наступления войск Путина: в Украине назвали важную дату21:35
- Кучма анонсировал очередное освобождение заложников21:15
- Лето-2018: названо аномально жаркое место в Украине20:48
- Синоптик предупредила украинцев о приближении мощного циклона20:35
- Алименты по-новому: подействуют ли на должников жесткие санкции20:10
- Донецкая фильтровальная попала под обстрел: персонал в укрытии20:00
- Эксперты выяснили, сколько Россия тратит на Крым19:45
- Границу с Польшей перекроют, пункты пропуска работать не будут: что происходит19:30
- Гройсман: Киев и МВФ начали переговоры о новых тарифах на газ19:10
- Лучшие народные средства от головной боли16:15
- Полезные советы, как справиться с бессонницей14:39
- Стало известно, как домашние обязанности влияют на женщин13:35
- Cекреты управления организмом09:30
- Метод, притягивающий приятные события в жизнь08:26
- Россия готовится к "великой войне", которую Кремль прогнозирует до 2023 года, – Арьев20:54
- Что нельзя делать в День Святого Валентина20:33
- Медики объяснили, в каком положении нельзя спать19:35
- Действуют убийственно! Медики рассказали, какие продукты нельзя есть с утра натощак15:43
- ЗОЖ, гены или судьба: от чего зависит, сколько вы проживете15:26
- Это еще не зима: Украину надвигается лютый холод
- В Украину возвращается ужас для водителей
- Тымчук назвал дату переговоров о реинтеграции «Л/ДНР» в состав России
- Макияж невесты вынудил жениха бросить ее у алтаря. ФОТО
- Трамп и Путин приняли решение по Донбассу
- Когда начнут платить февральскую пенсию
- «Это недопустимо»: Глава ОБСЕ сделал заявление по Донбассу
- У жителей "ДНР" новая беда из-за пропажи Vodafone: у Захарченко не знают, как решить проблему
- На Донбассе может повториться август 2014-го
- Вернется ли Vodafone на Донбасс: вице-премьер Украины рассказал, кто может реально повлиять на восстановление связи в ОРДЛО