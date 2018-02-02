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Архив - Донецкая область

Пушилин оценил шансы восстановлении связи Vodafone в ОРДО

02.02.2018 15:25
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Пушилин оценил шансы восстановлении связи Vodafone в ОРДО

Возможность возобновления работы украинского оператора мобильной связи Vodafone на территории ОРДО сохраняется. Об этом заявил «глава делегации ДНР» в Минске Денис Пушилин, сообщает «ДонПресс».
Так, он отметил: «В Минске стороны заявили о необходимости восстановления связи Vodafone. Надежда на то, что связь будет восстановлена, есть, шансы достаточно серьезные».



Теги: Донбасс, Денис Пушилин, Минские договоренности, Vodafone-Украина
 
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