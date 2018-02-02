Пушилин оценил шансы восстановлении связи Vodafone в ОРДО

02.02.2018 15:25

Возможность возобновления работы украинского оператора мобильной связи Vodafone на территории ОРДО сохраняется. Об этом заявил «глава делегации ДНР» в Минске Денис Пушилин, сообщает «ДонПресс».

Так, он отметил: «В Минске стороны заявили о необходимости восстановления связи Vodafone. Надежда на то, что связь будет восстановлена, есть, шансы достаточно серьезные».