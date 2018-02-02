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Архив - Донецкая область

В «ЛНР» готовят «план» для сотрудничества с «ДНР»

02.02.2018 13:15
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В «ЛНР» готовят «план» для сотрудничества с «ДНР»

Так называемый «председатель» «совета министров ЛНР» Сергей Козлов дал распоряжение подготовить план, по которому «ЛНР» будет сотрудничать с «ДНР» в рамках подписанного «протокола о намерениях создания единого таможенного пространства между республиками Донбасса».

В частности, Козлов поручил «подготовить перечень перспективных проектов для предприятий промышленного комплекса ЛНР и ДНР, согласовать их с донецкими коллегами, определиться по срокам проведения данной встречи (для представления проектов) и мне доложить».

При этом данный «план» должен быть готов до конца следующей недели, хотя в «правительстве ЛНР» еще до субботы готовы показать «дорожную карту» сотрудничества, которую позже согласуют с «ДНР».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР
 
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