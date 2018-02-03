Адвокат боевика "ДНР", который замучил 16-летнего парня из Краматорска, подал апелляцию

03.02.2018 16:49

Мама замученного боевиками "ДНР" юного патриота из Краматорска, 16-летнего Степана Чубенко, сообщила, что в Бахмуте состоится судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы адвоката одного из убийц ее сына.



"8 февраля 2018 г. в 10.30 в Бахмуте состоится судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы Туренка А.П., адвоката Вадима Погодина, убийцы 16-летнего Степана Чубенко, - пишет Сталина Чубенко на своей странице в Фейсбуке. - Не смотря на то, что приговор заочный, что после экстрадиции Погодин предстанет перед судом, и у него появится возможность пояснить причину зверского убийства, Туренок А.П. все же подает жалобу. Теперь я вынуждена еще раз ознакомиться с показаниями свидетелей, снова вернуться в те страшные дни лета 2014 года, "увидеть" избитого, истерзанного пытками ребенка, пройти через расстрел…"



Мама Степана выражает надежду, что в апелляционном суде Бахмута ознакомились с материалами дела, поняли, что вина обвиняемых доказана, что установлены все подробности убийства, и оставят приговор без изменения.



"Обращаюсь к Президенту Украины, работникам Генеральной Прокуратуры, Интерпола, депутатам ВР, журналистам. Давайте соберем круглый стол, наметим план дальнейших общих действий, чтобы Погодин, опасный серийный убийца и свидетель, много знающий о переброске на Донбасс в июле 2014 года комплекса "Бук", а также его заместитель Москалев были экстрадированы в Украину и понесли справедливое наказание за свои "подвиги", - пишет Сталина Чубенко.



Напомним, что Степан Чубенко был вратарем краматорского клуба "Авангард". 23 июня 2014 года он возвращался из Киева, ехал через Донецк (тогда еще это было возможно), где был задержан боевиками батальона "Керчь". По одной из версий, школьник был задержан за желто-голубую ленточку на рюкзаке. Впоследствии он был замучен и расстрелян.



Генеральная прокуратура Украина обратилась к РФ с просьбой выдать боевика так называемой "ДНР" Вадима Погодина (он был арестован в Крыму), который подозревается в убийстве Степана Чубенко.



Но позже стало известно, то Погодина отпустили.

В ноябре прошлого года маме Степана передали орден "За мужество III" степени, которым ее сын был награжден посмертно.



Ранее Дзержинский судом заочно приговорил к пожизненному лишению свободы трех боевиков террористической организации "ДНР", которые в 2014 году убили Степана Чубенко.