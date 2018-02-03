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Архив - Донецкая область

Авто с номерами "ДНР" тормознули украинские пограничники

03.02.2018 11:20
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Авто с номерами "ДНР" тормознули украинские пограничники

По данным Госпогранслужбы Украины, вчера, в КПВВ "Новотроицкое", что у линии разграничения на Донетчине, произошло задержание.

Во время осмотра автомобиля "Шкода", на котором гражданин Украины следовал с неконтролируемой территории, пограничным нарядом Донецкого отряда совместно с работниками Государственной фискальной службы в транспортном средстве (а именно - в багажнике) были обнаружены автомобильные номерные знаки так называемой "ДНР".

Нарушителя и выявленную находку передали сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, что 2 февраля через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 32 000 человек и 4,4 тысячи транспортных средств.

Сегодня, 3 февраля, у контрольных пунктов въезда-выезда, расположенных у линии разграничения в зоне проведения АТО на Донетчине, скопились очень большие очереди.



Теги: Донбасс, пограничники, ДНР, пункт пропуска, КПВВ
 
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