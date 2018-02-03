- У Ясиноватой обстреляли миссию ОБСЕ07:46
- Боевики заявили о "спецоперации" в районе Седово07:36
- Охранять Донетчину вышли полицейские, общественные формирования и курсанты07:22
- Официально: в зоне АТО погиб один украинский военный, трое были ранены07:15
- Ходаковский о "покушении" на "министра обороны ДНР": Чудо, что тетива еще натянута и не спущена06:54
- Кучма анонсировал очередное освобождение заложников21:15
- Донецкая фильтровальная попала под обстрел: персонал в укрытии20:00
- Пушилин оценил шансы восстановлении связи Vodafone в ОРДО15:25
- Генерал Лопата пояснив, скільки насправді мають отримати люди, звільнені з полону «ЛДНР»15:15
- В «ЛНР» готовят «план» для сотрудничества с «ДНР»13:15
Боевики заявили о "спецоперации" в районе Седово
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 2 февраля), боевики НВФ ОРДО в очередной раз не пропустили наблюдателей к поселку Седово на юге Донетчины.
В отчете отмечается, что три члена пророссийской группировки "ДНР" (двое вооруженных и один невооруженный), находившиеся на блокпосте к северу от неподконтрольного правительству пгт Седово (106 км к югу от Донецка) вблизи границы с Российской Федерацией, отказали патрулю Миссии в доступе к поселку, объяснив это необходимостью предварительно получить разрешение от их руководителей.
Невооруженный член "ДНР" сообщил наблюдателям, что патруль не может проехать в поселок из-за того, что "в этом районе проводятся спецоперации".
Команда СММ не может получить доступ к оккупированному поселку с конца апреля 2017 года.
Теги: Донбасс, Седово, ДНР, СММ ОБСЕ
- Вооруженные боевики "ДНР" преградили ОБСЕ доступ в оккупированное Седово и требовали от наблюдателей национальные паспорта
- "Душ и туалет на улице, летняя кухня общая", - заметки об отдыхе в оккупированном Седово
- Отдых на своем "курорте": путевки, цены, развлечения - что может позволить житель "ДНР"
- "В Седово "полный завал", - говорят жители поселка
- В Седово проследовали таинственные автоколонны
- "Практически все пили: и дети, и вожатые", - во что боевики превратили детский лагерь отдыха в Седово
- У Ясиноватой обстреляли миссию ОБСЕ07:46
- Боевики заявили о "спецоперации" в районе Седово07:36
- Охранять Донетчину вышли полицейские, общественные формирования и курсанты07:22
- Официально: в зоне АТО погиб один украинский военный, трое были ранены07:15
- Ходаковский о "покушении" на "министра обороны ДНР": Чудо, что тетива еще натянута и не спущена06:54
- В «ЛНР» боевикам «официально» позволили без суда удерживать людей22:19
- Кучма анонсировал очередное освобождение заложников21:15
- Донецкая фильтровальная попала под обстрел: персонал в укрытии20:00
- Волонтер заявил об освобождении еще одного села на Донбассе15:35
- Пушилин оценил шансы восстановлении связи Vodafone в ОРДО15:25
- У Ясиноватой обстреляли миссию ОБСЕ07:46
- Боевики заявили о "спецоперации" в районе Седово07:36
- Охранять Донетчину вышли полицейские, общественные формирования и курсанты07:22
- Официально: в зоне АТО погиб один украинский военный, трое были ранены07:15
- Ходаковский о "покушении" на "министра обороны ДНР": Чудо, что тетива еще натянута и не спущена06:54
- Трамп, Россия и угроза раскола в США: комментарий Пономаря06:46
- В «ЛНР» боевикам «официально» позволили без суда удерживать людей22:19
- Финальный суд над Зайцевой: сколько тюремных лет грозит виновнице ДТП21:49
- Угроза нового наступления войск Путина: в Украине назвали важную дату21:35
- Кучма анонсировал очередное освобождение заложников21:15
- Лучшие народные средства от головной боли16:15
- Полезные советы, как справиться с бессонницей14:39
- Стало известно, как домашние обязанности влияют на женщин13:35
- Cекреты управления организмом09:30
- Метод, притягивающий приятные события в жизнь08:26
- Россия готовится к "великой войне", которую Кремль прогнозирует до 2023 года, – Арьев20:54
- Что нельзя делать в День Святого Валентина20:33
- Медики объяснили, в каком положении нельзя спать19:35
- Действуют убийственно! Медики рассказали, какие продукты нельзя есть с утра натощак15:43
- ЗОЖ, гены или судьба: от чего зависит, сколько вы проживете15:26
- Это еще не зима: Украину надвигается лютый холод
- В Украину возвращается ужас для водителей
- Тымчук назвал дату переговоров о реинтеграции «Л/ДНР» в состав России
- Макияж невесты вынудил жениха бросить ее у алтаря. ФОТО
- «Это недопустимо»: Глава ОБСЕ сделал заявление по Донбассу
- Вернется ли Vodafone на Донбасс: вице-премьер Украины рассказал, кто может реально повлиять на восстановление связи в ОРДЛО
- В Донецке "заботливые" боевики перекрыли проезд к "островку Vodafone"
- Платите за детей: инициатива властей окончательно разорит украинцев
- На Донбассе собираются построить новые КПВВ
- "Луганда" станет второй скрипкой, а донецкие вырвутся вперед: в Кремле заговорили об объединении "ЛНР/ДНР" – эксперт озвучил "план Путина"