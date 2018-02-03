Боевики заявили о "спецоперации" в районе Седово

03.02.2018 07:36

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 2 февраля), боевики НВФ ОРДО в очередной раз не пропустили наблюдателей к поселку Седово на юге Донетчины.



В отчете отмечается, что три члена пророссийской группировки "ДНР" (двое вооруженных и один невооруженный), находившиеся на блокпосте к северу от неподконтрольного правительству пгт Седово (106 км к югу от Донецка) вблизи границы с Российской Федерацией, отказали патрулю Миссии в доступе к поселку, объяснив это необходимостью предварительно получить разрешение от их руководителей.



Невооруженный член "ДНР" сообщил наблюдателям, что патруль не может проехать в поселок из-за того, что "в этом районе проводятся спецоперации".



Команда СММ не может получить доступ к оккупированному поселку с конца апреля 2017 года.