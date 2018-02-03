Донбасский узел: Явлинский рвется на место Суркова, а Фесенко говорит, что не в Суркове дело

03.02.2018 18:12

Одним из главных слухов уходящей недели является возможная смена Владислава Суркова (помощник президента РФ) на переговорах о судьбе Донбасса. Напомним, что Сурков провел уже 4 встречи с спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером. Но особых подвижек пока нет. А новые и новые санкции против России – есть.



На днях кандидат в президенты России от партии "Яблоко" Григорий Явлинский сообщил в Пскове в ходе общения с журналистами, что в ноябре этого года обсуждал с президентом Владимиром Путиным тему Украины. И там якобы вставал вопрос о том, чтобы назначить Явлинского вместо Суркова главным переговорщиком по Украине,



"Если этот вопрос будет подниматься, то я его буду очень серьезно рассматривать, потому что это тема номер один", - приводит "МБХ Медиа" слова Явлинского.



"Нормализация отношений между Россией и Украиной — это "залог любого позитивного решения, как в экономике, так и в социальной жизни". От этого зависит все. Пока мы не нормализуем эти отношения, ничего, по большому счету, сделать невозможно", - отметил Явлинский. И подчеркнул, что готов сделать все что угодно для решения украинского вопроса. Но не уверен, что этого хочет Путин.



В свою очередь, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отмечает: "У нас все еще обсуждают итоги встречи Волкера с Сурковым (последняя произошла 26 января в Дубае – прим. ред.). А в России уже ходят слухи о грядущей отставке Суркова. Говорят, что растут недовольство и претензии Путина к Суркову, смакуются в связи с этим разные аппаратные сигналы. Если Сурков все-таки уйдет, то уже после очередной инаугурации Путина - в мае. Поэтому нас, возможно, ожидают новые интриги в переговорном процессе - кто вместо Суркова, как это повлияет на ход переговоров? В любом случае надо понимать, что не Сурков определяет ситуацию на Донбассе".

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