- Сводка из зоны АТО за 3 февраля: 4 обстрела, 2 раненых19:39
- Нардеп: "Мы не были готовы к началу российской агрессии, и, к сожалению, не готовы к ее завершению"19:28
- На Донбасском фронте стало тише19:20
- Мобильные страсти в ОРДО: Хуг заявил, что гражданское население страдает18:41
- "Симики" и медик помогли жителям Гладосово и Травневого18:32
- Донбасский узел: Явлинский рвется на место Суркова, а Фесенко говорит, что не в Суркове дело18:12
- Соцсети: к "Донбасс Арене" потянулись рыбаки17:15
- Адвокат боевика "ДНР", который замучил 16-летнего парня из Краматорска, подал апелляцию16:49
- Разборки вокруг авдеевского газопровода: губернатор и "Донецкоблгаз" ищут "крайнего"16:33
- Наблюдатели СММ ОБСЕ с трудом прошли "кордон" ВСУ16:18
Донбасский узел: Явлинский рвется на место Суркова, а Фесенко говорит, что не в Суркове дело
Одним из главных слухов уходящей недели является возможная смена Владислава Суркова (помощник президента РФ) на переговорах о судьбе Донбасса. Напомним, что Сурков провел уже 4 встречи с спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером. Но особых подвижек пока нет. А новые и новые санкции против России – есть.
На днях кандидат в президенты России от партии "Яблоко" Григорий Явлинский сообщил в Пскове в ходе общения с журналистами, что в ноябре этого года обсуждал с президентом Владимиром Путиным тему Украины. И там якобы вставал вопрос о том, чтобы назначить Явлинского вместо Суркова главным переговорщиком по Украине,
"Если этот вопрос будет подниматься, то я его буду очень серьезно рассматривать, потому что это тема номер один", - приводит "МБХ Медиа" слова Явлинского.
"Нормализация отношений между Россией и Украиной — это "залог любого позитивного решения, как в экономике, так и в социальной жизни". От этого зависит все. Пока мы не нормализуем эти отношения, ничего, по большому счету, сделать невозможно", - отметил Явлинский. И подчеркнул, что готов сделать все что угодно для решения украинского вопроса. Но не уверен, что этого хочет Путин.
В свою очередь, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отмечает: "У нас все еще обсуждают итоги встречи Волкера с Сурковым (последняя произошла 26 января в Дубае – прим. ред.). А в России уже ходят слухи о грядущей отставке Суркова. Говорят, что растут недовольство и претензии Путина к Суркову, смакуются в связи с этим разные аппаратные сигналы. Если Сурков все-таки уйдет, то уже после очередной инаугурации Путина - в мае. Поэтому нас, возможно, ожидают новые интриги в переговорном процессе - кто вместо Суркова, как это повлияет на ход переговоров? В любом случае надо понимать, что не Сурков определяет ситуацию на Донбассе".
Читайте также:
Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера
Миротворцы для Донбасса, оборонительное оружие и санкции для РФ: о чем Порошенко говорил с Тиллерсоном
Миротворцы для Донбасса: Москва начинает сдаваться?
Теги: Украина, Россия, Донбасс, переговоры, Сурков, Явлинский, Фесенко
- Зачем Путин послал в Минск Суркова?
- Кравчук сделал заявление о переговорах между Украиной и РФ
- Газ будет! Но дорогой...
- "Никаких переговоров", - Украина не хочет общаться с РФ по поводу авиаперелетов
- Совет Федераций отговаривает Путина и США от ввода войск в Украину (ВИДЕО)
- Ставленник Кремля рассказал о минских переговорах со своей колокольни
- Сводка из зоны АТО за 3 февраля: 4 обстрела, 2 раненых19:39
- Нардеп: "Мы не были готовы к началу российской агрессии, и, к сожалению, не готовы к ее завершению"19:28
- На Донбасском фронте стало тише19:20
- Мобильные страсти в ОРДО: Хуг заявил, что гражданское население страдает18:41
- "Симики" и медик помогли жителям Гладосово и Травневого18:32
- Донбасский узел: Явлинский рвется на место Суркова, а Фесенко говорит, что не в Суркове дело18:12
- Боевики ОРЛО получили приказ сбивать беспилотники СММ ОБСЕ17:54
- Цаплиенко о Екатериновке: Год назад в местном магазине можно было спокойно встретиться с боевиками17:34
- Соцсети: к "Донбасс Арене" потянулись рыбаки17:15
- Адвокат боевика "ДНР", который замучил 16-летнего парня из Краматорска, подал апелляцию16:49
- Сводка из зоны АТО за 3 февраля: 4 обстрела, 2 раненых19:39
- Нардеп: "Мы не были готовы к началу российской агрессии, и, к сожалению, не готовы к ее завершению"19:28
- На Донбасском фронте стало тише19:20
- В Сирии сбит российский самолет Су-2519:01
- Мобильные страсти в ОРДО: Хуг заявил, что гражданское население страдает18:41
- "Симики" и медик помогли жителям Гладосово и Травневого18:32
- Донбасский узел: Явлинский рвется на место Суркова, а Фесенко говорит, что не в Суркове дело18:12
- Боевики ОРЛО получили приказ сбивать беспилотники СММ ОБСЕ17:54
- Цаплиенко о Екатериновке: Год назад в местном магазине можно было спокойно встретиться с боевиками17:34
- Соцсети: к "Донбасс Арене" потянулись рыбаки17:15
- Лучшие народные средства от головной боли16:15
- Полезные советы, как справиться с бессонницей14:39
- Стало известно, как домашние обязанности влияют на женщин13:35
- Cекреты управления организмом09:30
- Метод, притягивающий приятные события в жизнь08:26
- Россия готовится к "великой войне", которую Кремль прогнозирует до 2023 года, – Арьев20:54
- Что нельзя делать в День Святого Валентина20:33
- Медики объяснили, в каком положении нельзя спать19:35
- Действуют убийственно! Медики рассказали, какие продукты нельзя есть с утра натощак15:43
- ЗОЖ, гены или судьба: от чего зависит, сколько вы проживете15:26
- Это еще не зима: Украину надвигается лютый холод
- В Украину возвращается ужас для водителей
- "Феникс" лишает пенсий: новый удар для жителей ОРДО
- Тымчук назвал дату переговоров о реинтеграции «Л/ДНР» в состав России
- Макияж невесты вынудил жениха бросить ее у алтаря. ФОТО
- «Это недопустимо»: Глава ОБСЕ сделал заявление по Донбассу
- Вернется ли Vodafone на Донбасс: вице-премьер Украины рассказал, кто может реально повлиять на восстановление связи в ОРДЛО
- Страшное предупреждение для Донбасса: последствия этого ощутят на себе жители по обе стороны линии разграничения
- В Донецке "заботливые" боевики перекрыли проезд к "островку Vodafone"
- Финальный суд над Зайцевой: сколько тюремных лет грозит виновнице ДТП