Донетчина под огнем: стало больше взрывов и обстрелов

03.02.2018 10:52

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 2 февраля), в Донецкой области зафиксировано увеличение количества нарушений режима прекращения огняпо сравнению с предыдущим отчетным периодом. Среди прочего, зафиксировано около 120 взрывов (по сравнению с 86 соответственно).



Вечером 31 января и в ночь на 1 февраля камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 13 снарядов с востока на запад и 12 снарядов с запада на восток, а затем в общей сложности 1 взрыв неопределенного происхождения, 2 осветительные ракеты (одна пролетала с запада на восток, а траекторию второй определить не удалось) и 19 снарядов с востока на запад — все в 0,5–1,5 км к югу.



Днем 1 февраля, находясь на железнодорожной станции в г. Ясиноватая (16 км к северо-востоку от Донецка) в течение приблизительно 5,5 часов, наблюдатели слышали 23 взрыва неопределенного происхождения, а также около 240 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 1–5 км в секторе от западо-юго-запада до севера.



В тот же день, находясь вблизи камеры СММ, установленной на подконтрольной "ДНР" шахте "Октябрьская" (9 км к северо-западу от Донецка), члены патруля Миссии слышали 12 взрывов неопределенного происхождения и приблизительно 30 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 1–2 км к северо-западу, а также 5 очередей из стрелкового оружия в 1–2 км к востоку.



Вечером 31 января, пребывая в подконтрольном "ДНР" г. Горловка (39 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 1 взрыв, оцененный как танковый выстрел в 5–8 км к западу, а также около 30 взрывов неопределенного происхождения и приблизительно 130 выстрелов и очередей из автоматического гранатомета, зенитной установки (ЗУ-23, 23 мм), крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 5–10 км в секторе от юго-запада до северо-северо-запада.



В тот же вечер, находясь в неподконтрольном правительству г. Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка), команда Миссии слышала около 40 взрывов неопределенного происхождения и приблизительно 20 очередей из крупнокалиберного пулемета — все в 4–8 км к западу и северо-западу.



Днем 1 февраля, находясь в подконтрольном правительству г. Светлодарск (57 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 12 взрывов неопределенного происхождения в 4–6 км к юго-востоку.



Ночью 1 февраля камера СММ, установленная в 1 км к юго-западу от с. Широкино (20 км к востоку от Мариуполя), зафиксировала 5 снарядов с востока на запад в 5–8 км к северу.



Напомним, что ранее представители СММ ОБСЕ рассказали об обстреле здания "минобороны ДНР", а также о том, как сами оказались под огнем.