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Глава МИД Украины говорил в Нидерландах о рейсе MH17 и миротворцах для Донбасса
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пребывания в Нидерландах обсудил вопрос введения миротворческой миссии ООН на оккупированных территориях на Донбассе. И не только это.
Как сообщает пресс-служба МИД Украины, во время переговоров с министром иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра достигнута договоренность усилить взаимодействие в рамках международных организаций с целью противодействия российской агрессии, в том числе в контексте непостоянного членства Нидерландов в СБ ООН в 2018 году.
"Особое внимание министры уделили вопросу введения миротворческой Миссии ООН на оккупированных территориях на Донбассе. С нидерландской стороны подтверждена неизменность позиции по соблюдению режима санкций против РФ до полного выполнения Россией Минских договоренностей", - говорится в сообщении МИД.
Также отмечается, что приоритетным вопросом повестки дня остается судебное преследование виновных в уничтожении самолета МН17 в рамках правовой системы Нидерландов.
По результатам встречи с вице-премьер-министром, министром внутренних дел и администрации К.Олонгрен стороны договорились усилить координацию в вопросе противодействия российской пропаганде и другим гибридным вызовам, что особенно актуально на фоне недавних кибератак на банковскую инфраструктуру Нидерландов.
Кроме того, нидерландская сторона будет оказывать содействие в совершенствовании управленческих процессов в Украине на центральном и местном уровнях с использованием лучших практик и ИТ решений.
Напомним, что 17 июля 2014 года в небе над селом Грабово (Шахтерский район Донецкой области, подконтрольный на тот момент и сейчас пророссийской группировке "ДНР") был сбит самолет Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" (рейс МН17), выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур. В результате погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.
13 октября 2015-го Совет безопасности Нидерландов обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук"
Правительство Нидерландов объявило, что странами, которые входят в Международную следственную следственную группу (Австралия, Бельгия, Малайзия, Украина и Нидерлади), было принято решение, что судебный процесс будет проходить в Нидерландах по нидерландскому законодательству. В данное время уголовное расследование уничтожения Боинга МН17 продолжается.
Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat установила личности семи водителей, принимавших участие в транспортировке "Буков" (в том числе "Бука 332″, из которого был сбит самолет МН17) из Курска в Миллерово на границе с Украиной в колонне, замеченной 23-25 июня 2014 года.
Напомним, что Россия хочет, чтобы миротворцы ООН на Донбассе контролировали исключительно линию разграничения, исполняя функцию "охранников" при СММ ОБСЕ. Украина и ее западные сторонники настаивают, что миротворцы ООН должны стоять на украино-российской границе, а также иметь доступ ко всей временно оккупированной территории Донбасса.
Теги: Украина, Донбасс, Нидерланды, миротворцы, рейс МН17
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