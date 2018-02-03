ГУР: оккупанты Донбасса начала второй этап "военных сборов"

03.02.2018 13:03

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что на временно оккупированных территориях Донбасса командование российских оккупационных войск начат второй этап проведения военных сборов с резервистами, который продлится до 10 февраля.



"В ходе мероприятий по подготовке резервов для соединений и частей российских оккупационных войск будет проверяться мобилизационный ресурс на предприятиях и хозяйствах различных форм собственности, - отмечают в ГУР. - При этом, на военные сборы под руководством российских инструкторов в обязательном принудительном порядке будут вызваны все лица мужского пола в возрасте до 40 лет".



Кроме этого, по данным разведки, проводится обследование медицинских учреждений с целью отбора лиц, находящихся на диспансерном учете, однако, могущих, в случае необходимости, выполнять задачи в составе т.н. военных подразделений оккупантов.