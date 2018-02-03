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Ходаковский о "покушении" на "министра обороны ДНР": Чудо, что тетива еще натянута и не спущена
Один из главных критиков главаря "ДНР" Александра Захарченко – бывший "глава" "Совета безопасности" псевдореспублики Александр Ходаковский – прокомментировал обстрел здания "минобороны" в Донецке.
Напомним, что обстрел произошел вечером 1 февраля. "Власти" ОРДО заявили, что это было покушение на главу "минобороны" Владимира Кононова. Его в здании на тот момент не было. В результате обстрела пострадал 1-й этаж здания и разрушен кабинет "начальника отдела кадров" на втором этаже. Осколки посекли многоэтажку, расположенную недалеко. Пострадавших нет.
Т.н. "заместитель командующего оперативным командованием" Эдуард Басурин заявил, что вблизи места происшествия обнаружены два гранатомета. "Неподалеку от гранатомета, из которого был произведен выстрел, был обнаружен еще один гранатомет. Он не сработал. На нем была установлена взрывчатка для самоуничтожения, которая тоже не сработала", — уверяет Басурин.
Случившееся оккупанты охарактеризовали как теракт. И традиционно обвинили во всем "украинскую ДРГ".
Александр Ходаковский – экс-"глава" "Совета безопасности" псевдореспублики, бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", а потом - вожаком батальона "Восток" (переформатирован в объединение "Патриотические силы Донбасса") на своей странице в Фейсбуке, где он значится как Александр Сергеев, прокомментировал случившееся так:
"Обстреляли из одноразового гранатомета наш минобороны - "эксперты" ставят диагноз акции, разбегаясь во мнении от инсценировки до покушения. ДРГ отметаю сразу, покушение на местном уровне под сомнением, инсценировку не комментирую, а вот о чем хочу сказать: я с запертым в зобу дыханием уже который год жду, что подобные явления станут вопросом статистическим. С таким легким доступом к стреляющим и взрывающимся вещам, как у нас, применение их для сведения счетов, вымещения злобы и попыток наказать тех или иных символов пути не туда, да и просто в ходе криминальных разборок, дело плевое, и только чудо, что тетива еще натянута и не спущена. Слава Богу, что какие-то высшие силы не дают еще больше усугубиться и без того тяжелой ситуации, обогатив ее и такими проявлениями".
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Теги: Донецк, Донбасс, обстрел, ДНР, Ходаковский, ОРДО
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