Как штурмовали линию разграничения: сводка ГПСУ

03.02.2018 08:54

По данным Госпогранслужбы Украины, за прошедшие сутки, 2 февраля, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 32 000 человек и 4,4 тысячи транспортных средств.



Статистика пересечений по каждому КПВВ выглядит следующим образом:



"Майорск" - 7195 человек и 925 транспортных средств;



"Марьинка" - 7715 человек и 1505 транспортных средств;



"Новотроицкое" - 5890 человек и 1150 транспортных средств;



"Гнутово" - 3405 человек и 800 транспортных средств;



"Станица Луганская" - 7800 человек.