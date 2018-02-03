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Архив - Донецкая область

Как штурмовали линию разграничения: сводка ГПСУ

03.02.2018 08:54
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Как штурмовали линию разграничения: сводка ГПСУ

По данным Госпогранслужбы Украины, за прошедшие сутки, 2 февраля, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 32 000 человек и 4,4 тысячи транспортных средств.

Статистика пересечений по каждому КПВВ выглядит следующим образом:

"Майорск" - 7195 человек и 925 транспортных средств;

"Марьинка" - 7715 человек и 1505 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5890 человек и 1150 транспортных средств;

"Гнутово" - 3405 человек и 800 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 7800 человек.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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