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Мобильные страсти в ОРДО: Хуг заявил, что гражданское население страдает
Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Хуг уверяет, что Миссия готова содействию налаживанию диалога для восстановления мобильной связи в ОРДО (отдельные районы Донецкой области).
"СММ ОБСЕ способствовала проведению ремонта на кабеле в тех местах, где не было связи. В неподконтрольных правительству районах связь была восстановлена 19 января. Мы знаем о причинах отсутствия связи, гражданское население страдает от этого", - сообщил вчера Александр Хуг во время очередной пресс-конференции.
Он отметил готовность Миссии содействовать налаживанию диалога для дальнейшего восстановления связи.
"Мы готовы поспособствовать налаживанию диалога для восстановления мобильной связи в районах, которые не контролируются Украины. Интересы людей должны быть на первом плане", - добавил он.
Напомним, что с 11 января в ОРДЛО была стала не доступна связь "Vodafone Украина". Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области), а также в районе Счастья (серая зона между неподконтрольной и подконтрольной частями Луганщины). В этой связи жители массово начали переходить на услуги "республиканских" мобильных операторов (в "ДНР" – "Феникс", в "ЛНР" – "Лугаком").
На Луганщине связь починили 18 января. Оккупанты Донетчины сделать этого не дают до сих пор…
В "ДНР" число абонентов "Феникса", работающего на "отжатых" мощностях "Киевстара", выросло в разы (о чем в "минсвязи" псевдореспублики радостно рапортуют). К тому же, нещадно "рубятся бабки" перекупщиками пакетов и различными новыми "предложениями" по дозвону на свободную Украину.
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Теги: Донбасс, мобильная связь, СММ ОБСЕ, ОРДО, Хуг
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