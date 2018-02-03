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На Донбасском фронте стало тише
03.02.2018 19:20
На минувшей неделе представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ констатировали на Донбассе уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на 25%, по сравнению предыдущим отчетным периодом.
Как заявил первый замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг, зафиксировано более 1000 случаев огня от вооружения неустановленного типа. Также зафиксировано 33 случая использования тяжелого оружия, включая минометы.
По словам Хуга, в районе треугольника Ясиноватая-Авдеевка-Донецкий аэропорт зафиксировано увеличение количества нарушений режима прекращения огня, а вот на юг от Светлодарска уровень насилия уменьшился на половину.
Теги: Донбасс, АТО, обстрелы, СММ ОБСЕ, Хуг
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