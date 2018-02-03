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Архив - Донецкая область

На донецкой шахте травмировался горняк

03.02.2018 08:19
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На донецкой шахте травмировался горняк

Случай травматизма зафиксирован 2 февраля на шахте им. Засядько, расположенной в Киевском районе оккупированного Донецка.

Во время проведения работ по выемке угля горнорабочий очистного забоя (1982 г.р.) был травмирован куском породы (тот упал ему на ногу).

Горноспасатели оказали пострадавшему медпомощь и транспортировали его в больницу, сообщает сайт местных "спасателей".



Теги: Донецк, Донбасс, шахтер , шахта, травма
 
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