На донецкой шахте травмировался горняк

03.02.2018 08:19

Случай травматизма зафиксирован 2 февраля на шахте им. Засядько, расположенной в Киевском районе оккупированного Донецка.



Во время проведения работ по выемке угля горнорабочий очистного забоя (1982 г.р.) был травмирован куском породы (тот упал ему на ногу).



Горноспасатели оказали пострадавшему медпомощь и транспортировали его в больницу, сообщает сайт местных "спасателей".