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Архив - Донецкая область

На Донетчине нашли пропавшего школьника

03.02.2018 14:48
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На Донетчине нашли пропавшего школьника

Почти пять часов правоохранители Бахмута (бывший Артемовск, что на Донетчине) искали 13-летнего мальчика, который не вернулся домой с прогулки.

Родители сообщили об исчезновении сына в Бахмутский отдел полиции вчера вечером. На поиски ребенка был ориентированы весь личный состав подразделения.

Правоохранители установили родственные и дружеские связи пропавшего, отработали улицы, заброшенные дома, лесополосы. Ситуация осложнялась темным временем суток.

Около 23:00 полицейские нашли юного путешественника в центре города, на значительном расстоянии от дома. Мальчик рассказал, что хотел погулять подольше на улице, мотивируя это своей взрослостью.

Сейчас с семьей работают сотрудники полиции. В отношении родителей был составлен админпротокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Правоохранители напоминают: если исчез ваш родственник или близкий человек, не теряйте времени, сразу сообщайте об этом в полицию. Это значительно увеличивает шансы разыскать ваших близких как можно быстрее.



Теги: Донбасс, школьник, полиция, розыск, Бахмут, пропал
 
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