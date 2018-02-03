На Донетчине нашли пропавшего школьника

03.02.2018 14:48

Почти пять часов правоохранители Бахмута (бывший Артемовск, что на Донетчине) искали 13-летнего мальчика, который не вернулся домой с прогулки.



Родители сообщили об исчезновении сына в Бахмутский отдел полиции вчера вечером. На поиски ребенка был ориентированы весь личный состав подразделения.



Правоохранители установили родственные и дружеские связи пропавшего, отработали улицы, заброшенные дома, лесополосы. Ситуация осложнялась темным временем суток.



Около 23:00 полицейские нашли юного путешественника в центре города, на значительном расстоянии от дома. Мальчик рассказал, что хотел погулять подольше на улице, мотивируя это своей взрослостью.



Сейчас с семьей работают сотрудники полиции. В отношении родителей был составлен админпротокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).



Правоохранители напоминают: если исчез ваш родственник или близкий человек, не теряйте времени, сразу сообщайте об этом в полицию. Это значительно увеличивает шансы разыскать ваших близких как можно быстрее.