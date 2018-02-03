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Архив - Донецкая область

На неподконтрольном Донбассе замечена бронетехника

03.02.2018 14:10
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На неподконтрольном Донбассе замечена бронетехника

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине зафиксировали наличие бронемашин на оккупированной части Донбасса.

Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 2 февраля), в неподконтрольных правительству районах наблюдатели видели 2 бронированные машины (типа БТР) недалеко от г. Кипучее (быв. Артемовск, 46 км к западу от Луганска), а также 1 зенитную установку (ЗУ-23), установленную на MT-ЛБ, и 4 БМП-1 вблизи Дебальцево (Донетчина).



Теги: Донбасс, АТО, бронетехника, СММ ОБСЕ
 
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