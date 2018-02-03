На оккупированном Донбассе идет охота на "своих"

03.02.2018 14:41

С начала боевых действий на Донбассе в пророссийских образованиях "ЛНР" и "ДНР" погибли немало главарей сепаратистов. Среди них было много таких, обстоятельство гибели которых очень похожи на внутренние "разборки".



Список боевиков, которых, скорее всего, уничтожили "свои" (такие же боевики либо российские спецслужбы" приводит АКМЦ:

Алексей Беднов "Бэтмен" - погиб во время расстрела колонны вблизи города Лутугино Луганской области;

Евгений Ищенко- "Малыш" - убит в городе Первомайский Луганской области;

Алексей Мозговой (командир бригады "Призрак") - убит в 2015 году вблизи села Михайловка Перевальского района Луганской области;

Павел Дремов - убит в 2015 году вблизи города Первомайский Луганской области;

Геннадий Ципкалов - вроде покончил с собой в следственном изоляторе в Луганске;

Арсений Павлов - "Моторола" - убит в 2016 году в Донецке;

Михаил Толстых - "Гиви" - убит в Макеевке в 2017 году.



"Все погибшие были убиты на территории самопровозглашенных республик. И хотя последние во всех этих смертях обвинили Украину, факт публичного выступления, например, некоторых главарей самопровозглашенной "ЛНР" против собственного "руководства" говорит о том, что они могли стать жертвами внутренних политических или бизнес разборок, - отмечают в АКМЦ. - Так, основатель формировании "Оплот" Евгений Жилин еще в 2014 году уехал в Москву, однако был убит там в 2016 году в ресторане. Известно, что он занимался криминальным бизнесом с перевода денег в наличные, из-за чего и мог стать жертвами криминальных разборок".



1 февраля 2018-го стало известно сразу о двух событиях, которые вполне могут быть связаны с очередными разборками в самопровозглашенной "ДНР".



Вечером стало известно об обстреле из реактивного противотанкового гранатомета здания "Министерства обороны ДНР". Неизвестные якобы целились в "министра обороны" Владимира Кононенко по прозвищу "Царь". Однако граната попав между 2 и 3 этажами никого не задела. Вблизи был найденный тубус от использованного одноразового гранатомета РПГ-26.



В ОРДО сразу заявили, что это было покушение со стороны украинских диверсантов. Якобы над зданием летал беспилотный летальный аппарат а в помещении был найден неизвестный предмет который, вероятно, являлся взрывным устройством.



Правда возникают вполне логичные вопросы. "Если над зданием летал беспилотник почему никто не пытался его сбить?". Или: "Зачем стрелять из гранатомета, если в здании есть взрывное устройство?". И наоборот: "Зачем нужно взрывное устройство, если стреляют из гранатомета?"



Всё это наводит на мысли об инсценировке покушения.



На возможность этого намекнул, в частности, бывший главарь сепаратистов, некогда правящий Горловкой Игорь Безлер ("Бес"), который, по некоторым данным, проживает сейчас то ли в оккупированном Крыму, то ли в Москве.



"Странный выбор РПГ-26. Для "ГУР и других виновных СБУ" совет: в следующий раз используйте РШГ-1. Боевая часть РШГ-1 содержит примерно 1,9 кг топливной смеси, при подрыве топливо-воздушной облака дает фугасный эффект, сравнимый с подрывом 5-6 кг тротила. По механизму воздействия на цель (взрывной волной и термическим эффектом от подрыва распыляется в воздухе облака топливной смеси) данная граната аналогична реактивном пехотном огнемет РПО-А (Шмель). За совет не благодарите", - написал он на странице жены в социальной сети.



Также 1 февраля стало известно о приговоре в 12 лет тюрьмы для известного боевика так называемого "батальона Прилепина" Алексея Петрова, который любил называть себя Изей Кацман. Он запомнился пропагандой в пользу боевиков, с презрением относился к жителям ОРДО, открыто радовался обстрелам и подозревался в пытках проукраинских граждан. Также активно критиковал власть самопровозглашенной "ДНР". Осенью 2017-го был арестован в псевдореспублике (якобы за хранение оружия, наркотиков и кражу гуманитарной помощи).

Ранее бывший "глава" "Совета безопасности" псевдореспублики Александр Ходаковский прокомментировал обстрел здания "минобороны" в Донецке.