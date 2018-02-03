Наблюдатели СММ ОБСЕ с трудом прошли "кордон" ВСУ

03.02.2018 16:18

Военнослужащий Вооруженных сил Украины на объекте, расположенном в подконтрольном правительству пгт Донское (57 км к югу от Донецка), сообщил членам патруля СММ ОБСЕ, что им не разрешено проследовать на территорию объекта из-за "проверки".



Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 2 февраля), представители Миссии проинформировали об этом Украинскую сторону совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК). Лишь через 30 минут, после вмешательства СЦКК, патруль Миссии получил разрешение проследовать на территорию объекта.



Отмечается, что 30 января офицер ВСУ отказал наблюдателям в доступе к тому же самому объекту.