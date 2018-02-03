Обстрел миссии ОБСЕ: версия пресс-центра штаба АТО

03.02.2018 20:23

Пресс-центр АТО сообщил, что 2 февраля, после часа дня со стороны временно-оккупированной Ясиноватой российско-оккупационные войска начали провокационный обстрел позиций сил Антитеррористической операции вблизи Авдеевки.



"Во время этого обстрела противником был осуществлен очередной акт устрашения представителей патруля СММ ОБСЕ, который в то время проводил мониторинг текущей ситуации в двух километрах к востоку от линии соприкосновения, - отмечают в пресс-центре. - Подчеркиваем, что такие деструктивные действия представителей российско-оккупационных войск уже давно стали нормой их поведения относительного международных наблюдателей и свидетельствуют о нежелании соблюдения каких-либо соглашений".



Ранее в СММ ОБСЕ сообщили, что патруль Миссии попал под обстрел примерно в 2,5 км к юго-западу от подконтрольного "ДНР" г. Ясиноватая.