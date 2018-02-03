Охранять Донетчину вышли полицейские, общественные формирования и курсанты

03.02.2018 07:22

В выходные дни правопорядок в Донецкой области будут обеспечивать более 1000 правоохранителей, в том числе наряды территориальных полицейских подразделений, патрульной полиции, полиции охраны, Национальной гвардии.



Кроме того, к охране спокойствия жителей региона присоединились представители общественных формирований по охране общественного порядка и курсанты вузов системы МВД, которые проходят практику в прифронтовой области.



Только в Мариуполе на маршруты патрулирования вышли 250 человек, сообщает сайт полиции Донетчины.



Все задействованные силы публично заступили на службу и получили задание на главных площадях городов. В Мариуполе и Дружковке участие в инструктаже приняли руководители городских советов, которые вручили начальникам местной полиции ключи от новых служебных автомобилей.



Первоочередными задачами полиции остаются противодействие незаконному обороту оружия, наркотиков, задержание участников незаконных вооруженных формирований и других лиц, представляющих угрозу безопасности людей, а также - профилактика мошенничества.