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Архив - Донецкая область

Охранять Донетчину вышли полицейские, общественные формирования и курсанты

03.02.2018 07:22
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Охранять Донетчину вышли полицейские, общественные формирования и курсанты

В выходные дни правопорядок в Донецкой области будут обеспечивать более 1000 правоохранителей, в том числе наряды территориальных полицейских подразделений, патрульной полиции, полиции охраны, Национальной гвардии.

Кроме того, к охране спокойствия жителей региона присоединились представители общественных формирований по охране общественного порядка и курсанты вузов системы МВД, которые проходят практику в прифронтовой области.

Только в Мариуполе на маршруты патрулирования вышли 250 человек, сообщает сайт полиции Донетчины.

Все задействованные силы публично заступили на службу и получили задание на главных площадях городов. В Мариуполе и Дружковке участие в инструктаже приняли руководители городских советов, которые вручили начальникам местной полиции ключи от новых служебных автомобилей.

Первоочередными задачами полиции остаются противодействие незаконному обороту оружия, наркотиков, задержание участников незаконных вооруженных формирований и других лиц, представляющих угрозу безопасности людей, а также - профилактика мошенничества.



Теги: Донбасс, безопасность, полиция, правопорядок
 
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