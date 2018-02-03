Появились хорошие водные новости для Донбасса

03.02.2018 15:59

Недавно состоялась встреча главы делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине Алана Эшлимана с руководством КП "Компания "Вода Донбасса".



На встрече рассматривались вопросы в рамках продолжения сотрудничества по оказанию гуманитарной помощи КП "Компания "Вода Донбасса" (единственному предприятию, обеспечивающему питьевой водой Донетчину – по обе стороны линии разграничения).



Стало известно, что в 2018-м Красный Крест планирует оказывать содействие КП в поставках материалов и оборудования, а также помогать в вопросах, касающихся устранения аварий на гидротехнических и водопроводных сооружениях, находящихся на линии разграничения.