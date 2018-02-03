Представители СММ ОБСЕ рассказали об обстреле здания "минобороны ДНР"

03.02.2018 09:08

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине уточняли сообщения в СМИ о том, что вечером 1 февраля в центре Донецка произошел взрыв.



Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 2 февраля), наблюдатели видели, что вход в здание на переул. Покрышева, 1, где, как сообщалось, произошел взрыв, охраняли как минимум два вооруженных члена "ДНР".



Сотрудники СММ не смогли подойти к месту, где произошел инцидент. Член "ДНР" сообщил Миссии по телефону о том, что взрыв произошел 1 февраля, приблизительно в 19:00.



Отметим, что именно в этом здании расположено "минобороны ДНР". И именно оно было обстреляно вечером 1 февраля.

"Власти" ОРДО заявили, что это было покушение на главу "минобороны" Владимира Кононова. Его в здании на тот момент не было. В результате обстрела пострадал 1-й этаж здания и разрушен кабинет "начальника отдела кадров" на втором этаже. Осколки посекли многоэтажку, расположенную недалеко. Пострадавших нет.

Т.н. "заместитель командующего оперативным командованием" Эдуард Басурин заявил, что вблизи места происшествия обнаружены два гранатомета. "Неподалеку от гранатомета, из которого был произведен выстрел, был обнаружен еще один гранатомет. Он не сработал. На нем была установлена взрывчатка для самоуничтожения, которая тоже не сработала", — уверяет Басурин.



Случившееся оккупанты охарактеризовали как теракт. И традиционно обвинили во всем "украинскую ДРГ".



Ранее бывший "глава" "Совета безопасности" псевдореспублики Александр Ходаковский прокомментировал обстрел здания "минобороны" в Донецке.