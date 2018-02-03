Реєстрація народження та факту смерті: важлива інструкція для мешканців окупованого Донбасу

03.02.2018 21:20

Представники БФ "Право на захист" розробили інструкцію з роз’яснення застосування змін у законодавстві щодо реєстрації народження (та додатково інформація щодо встановлення факту смерті).



Нагадаємо, що 9 грудня 2017 року Кабінетом Міністрів України внесено зміни до постанови КМУ №9 від 09.01.2013р. "Про затвердження Порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я".



Вказаними змінами установлюється спеціальний порядок підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території, що по своєму змісту дуже нагадує процедуру, передбачену для підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я, який існував і раніше для "нестандартних випадків" (народження дитини вдома, за допомогою фахівців нетрадиційної медицини тощо).



Порядок передбачає досить складну процедуру підтвердження факту народження, а саме виїзд породіллі з немовлям для проходження комісії по встановленню факту народження, у разі неможливості виїзду породіллі – виїзд на окуповану територію спеціалістів з неонатології, гінекології та акушерства до породіллі на непідконтрольну територію. У разі неможливості виїзду спеціалістів – відібрання генетичного матеріалу породіллі та дитини представником міжнародної організації, яка здійснює діяльність на непідконтрольній території.



Однак, положення зазначеного Порядку (а саме зміни) передбачають:



… 9. Порядок утворення комісії, яка розглядає питання щодо підтвердження факту народження дитини на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (далі – комісія з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території), та положення про неї затверджуються спільним наказом МОЗ та МТОТ.



До складу зазначеної комісії за згодою включаються представники міжнародних гуманітарних організацій, визначених МТОТ.



На поточний момент Порядок утворення комісії, яка розглядає питання щодо підтвердження факту народження дитини на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження та положення про неї – МОЗ та МТОТ не затверджені.



МТОТ гуманітарних організацій, представники яких будуть брати участь у роботі таких комісії не визначено.



Відповідно, такі комісії не можуть бути а ні створені, а ні почати функціонувати в регіонах.



А, отже, Порядок підтвердження факту народження дитини на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження не можна вважати функціонуючим.



Змін у законодавстві чи підзаконних актах щодо встановлення факту смерті – не відбувалось.



Саме тому, процедура встановлення фактів, що мають юридичне значення – народженнясмерті – до затвердження необхідних процедур – здійснюється в судовому порядку за правилами, що діяли і раніше.



З 1 січня 2018 року змінився розмір судового збору по обох видах справ і складає 352 грн 40 коп.



ІНСТРУКЦІЯ



З РОЗ’ЯСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОТРИМАННЯ СВІДОЦТВА ПРО НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ, ЯКА НАРОДИЛАСЯ НА НЕПІДКОНТРОЛЬНІЙ УРЯДУ УКРАЇНИ ТЕРИТОРІЇ



Для отримання свідоцтва про народження дитини, яка народилася на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України (АР Крим, м. Севастополь та окремі райони Луганської та Донецької областей), необхідно:



– отримати на непідконтрольній Уряду Україні території документи що підтверджують факт народження дитини, попри те, що вони не відповідають установленій законодавством України формі та вимогам та не визнаються Україною;



– звернутися, незалежно від місця проживання заявника, до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану в межах території, підконтрольній Уряду України та отримати письмову відмову у державній реєстрації народження, яка має бути використана під час підготовки заяви до суду про встановлення факту народження;



– подати до будь-якого суду на підконтрольній Уряду України території (бажано за місцем знаходження відділу державної реєстрації актів цивільного стану, який надав відмову у державній реєстрації народження) заяву про встановлення факту народження дитини, а разом з нею подати раніше отримані документи (свідоцтво про народження, яке видане "ДHР" або ЛНР", медичні документи, відмову у реєстрації народження та оригінал квитанції про сплату судового збору у розмірі 352 грн 40 коп. (такий розмір судового збору встановлений тільки до 31 грудня 2018 року).



Заява подається батьками дитини чи іншими заінтересованими особами і в ній повинно бути зазначено:



1) який факт заявник просить встановити та з якою метою;



2) виклад доказів, що підтверджують факт народження дитини, місце і дату та вказують на імена батьків (доказами у справі будуть: свідоцтво про народження, яке видане "ДНР" або "ЛНР", оригінали чи копії медичних документів; пояснення заінтересованих осіб, їхніх представників, свідчення свідків).



Така справа розглядається судом невідкладно з моменту надходження відповідної заяви. За результатами розгляду заяви суд постановляє рішення про встановлення факту народження особи з зазначенням відомостей про дату та місце народження, про батьків дитини, їхнє громадянство або (у разі неналежної форми заяви або відсутності вказаних у заяві документів) про повернення заяви або (у разі недостатніх доказів) про відмову у задоволені заяви про встановлення факту народження особи.



Суд зазначає у рішенні про його негайне виконання та невідкладно видає копію рішення заявнику (у разі відсутності заявника під час проголошення рішення копію рішення про встановлення факту народження суд надсилає до відділу державної реєстрації актів цивільного стану для державної реєстрації народження).



Для отримання свідоцтва про народження заявник подає до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану копію рішення суду про встановлення відповідного факту та паспорт громадянина України (бажано подавати до відділу державної реєстрації актів цивільного стану який відмовив у державній реєстрації народження).



Для складання заяви про встановлення факту народження копії документів передаються до юридичної команди регіонального офісу БФ "Право на Захист".



ІНСТРУКЦІЯ



З РОЗ’ЯСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОТРИМАННЯ СВІДОЦТВА ПРО СМЕРТЬ, ЩО МАЛА МІСЦЕ НА НЕПІДКОНТРОЛЬНІЙ УРЯДУ УКРАЇНИ ТЕРИТОРІЇ



Для отримання свідоцтва про смерть, яка сталося на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України (АР Крим, м. Севастополь та окремі райони Луганської та Донецької областей), необхідно:



– отримати на непідконтрольній Уряду Україні території документи що підтверджують факт смерті особи (у тому числі медичні), попри те, що вони не відповідають установленій законодавством України формі та вимогам та не визнаються Україною;



– звернутися за місцем проживання (перебування) заявника до відділу державної реєстрації актів цивільного стану в межах території, підконтрольній Уряду України та отримати письмову відмову у державній реєстрації смерті особи, яка має бути використана при підготовці заяви до суду про встановлення факту смерті особи;



– подати до суду за місцем проживання (перебування) заявника на підконтрольній Уряду України території заяву про встановлення факту смерті особи, а разом з нею подати раніше отримані документи (свідоцтво про смерть, яке видане "ДНР" або



"ЛНР", медичні документи, відмову у державній реєстрації смерті особи та оригінал квитанції про сплату судового збору у розмірі 352 грн 40 коп. (такий розмір судового збору встановлений тільки до 31 грудня 2018 року).



Заява подається родичами померлого або їхніми представниками і в ній повинно бути зазначено:



1) який факт заявник просить встановити та з якою метою;



2) виклад доказів, що підтверджують факт смерті особи, місце і дату смерті (доказами у справі будуть: свідоцтво про смерть, яке видане "ДНР" або "ЛНР", оригінали чи копії медичних документів, пояснення представників, свідчення свідків).



Така справа розглядається судом невідкладно з моменту надходження відповідної заяви. За результатами розгляду заяви суд постановляє рішення про встановлення факту смерті особи з зазначенням відомостей про дату та місце народження, про дату та місце смерті або (у разі неналежної форми заяви або відсутності вказаних у заяві документів) про повернення заяви або (у разі недостатніх доказів) про відмову у задоволені заяви про встановлення факту смерті особи.



Суд зазначає у рішенні про його негайне виконання та невідкладно видає копію рішення заявнику (у разі відсутності заявника під час проголошення рішення копію рішення про встановлення факту смерті суд надсилає до відділу державної реєстрації актів цивільного стану для державної реєстрації смерті).



Для отримання свідоцтва про смерть заявник подає до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану копію рішення суду про встановлення відповідного факту та паспорт громадянина України (бажано подавати до відділу державної реєстрації актів цивільного стану який відмовив у державній реєстрації смерті).



Для складання заяви про встановлення факту смерті особи копії документів передаються до юридичної команди регіонального офісу БФ "Право на Захист".



За додатковою інформацією звертайтеся до БФ "Право на захист" за телефонами, вказаними нижче:



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