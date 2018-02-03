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СММ ОБСЕ пришлось согласиться на осмотр в "ДНР"
03.02.2018 21:00
Наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине осмотрели на одном из блокпостов неподконтрольной правительству части Донетчины.
Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 2 февраля), невооруженный член "ДНР" остановил патруль Миссии на блокпосте, расположенном на автодороге Н15 к востоку от неподконтрольного правительству пос. Кременец (16 км к юго-западу от Донецка), и потребовал провести осмотр прицепа СММ. Наблюдателям разрешили продолжить движение только после осмотра прицепа. 31 января команда Миссии столкнулась с аналогичным ограничением на том же блокпосте.
Напомним, что представители ВСУ тоже чинили препятствия наблюдателям СММ ОБСЕ.
Теги: Донбасс, наблюдатели, блокпост, ДНР, СММ ОБСЕ, ОРДО
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