Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Соцсети ярко рассказали о ситуации на донбасских КПВВ

03.02.2018 11:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Соцсети ярко рассказали о ситуации на донбасских КПВВ

Все КПВВ у линии разграничения на Донетчине сегодня, 3 февраля, работают в штатном режиме. Актуальной информацией о текущей ситуации на КПВВ поделились пользователи соцсетей.

Как передает ОО "Донбасс SOS", пользователи соцсетей комментируют ситуацию следующим образом (орфография и стилистика сохранены):


#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
8-00 были на ДНР в 10-00 едут на Артемовск пеший ход
9-00 На КПВВ "ДНР" в сторону Артемовска пеших практически нет.

#Георгиевка #Курахово #Марьинка
9-00 Очередь до начала моста. Льготка машин 25. Пеших мало. В сторону Украины.
9-30 на Донецк очередь почти до кольца. Движение есть, но редко.
9-45 На Каргиле из Донецка от моста
9-50 Сейчас на каргиле из Донецка около 25 машин
10-00 на каргиле в Курахово с моста, 0 до блоков
с Курахово на второй посадке
10-10 На Марьинке в сторону Донецка пропустили очень быстро.
На Марьинском нулевом машин очень мало.

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
7-30 На Еленовке в Мариуполь очередь не большая. На Перлыне около 50 авто. Много перевозчиков
На Еленовке очередь в сторону Мариуполя до середины расстояния между блокпостом и церковью... льготников едет много....
На Еленовке в сторону Мариуполя машин 70, льготников пока машин 20-25.
8-50 Новотроицкое в Донецк машин 80 не меньше...
Новотроицкое в сторону Донецка : конец очереди на середине моста
11-10 На Донецк на Новотроицке машин 100, очередь до середины большого моста. Льготы 15-20. Машины постоянно прибывают, но движение есть. Пеших полный навес.
11-20 На Еленовке в сторону Донецка очередь дальше Сигаретного ларька.
12-10 На Мариуполь на Еленовке пусто.
на еленовке на донецк машин 50 оч долго, новотроицк на донецк быстро , проверка заняла мин 10

#Гнутово #Пищевик #Октябрь
8-00 в сторону Донецка около 30 авто
10-45 В Пищевике на Донецк около 140 авто

Напомним, что 2 февраля через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 32 000 человек и 4,4 тысячи транспортных средств.

Сегодня, 3 февраля, у контрольных пунктов въезда-выезда, расположенных у линии разграничения в зоне проведения АТО на Донетчине, скопились очень большие очереди.

Читайте также:
Авто с номерами "ДНР" тормознули украинские пограничники



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, соцсети, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх