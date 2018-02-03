Соцсети ярко рассказали о ситуации на донбасских КПВВ

03.02.2018 11:52

Все КПВВ у линии разграничения на Донетчине сегодня, 3 февраля, работают в штатном режиме. Актуальной информацией о текущей ситуации на КПВВ поделились пользователи соцсетей.



Как передает ОО "Донбасс SOS", пользователи соцсетей комментируют ситуацию следующим образом (орфография и стилистика сохранены):





#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка

8-00 были на ДНР в 10-00 едут на Артемовск пеший ход

9-00 На КПВВ "ДНР" в сторону Артемовска пеших практически нет.



#Георгиевка #Курахово #Марьинка

9-00 Очередь до начала моста. Льготка машин 25. Пеших мало. В сторону Украины.

9-30 на Донецк очередь почти до кольца. Движение есть, но редко.

9-45 На Каргиле из Донецка от моста

9-50 Сейчас на каргиле из Донецка около 25 машин

10-00 на каргиле в Курахово с моста, 0 до блоков

с Курахово на второй посадке

10-10 На Марьинке в сторону Донецка пропустили очень быстро.

На Марьинском нулевом машин очень мало.



#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

7-30 На Еленовке в Мариуполь очередь не большая. На Перлыне около 50 авто. Много перевозчиков

На Еленовке очередь в сторону Мариуполя до середины расстояния между блокпостом и церковью... льготников едет много....

На Еленовке в сторону Мариуполя машин 70, льготников пока машин 20-25.

8-50 Новотроицкое в Донецк машин 80 не меньше...

Новотроицкое в сторону Донецка : конец очереди на середине моста

11-10 На Донецк на Новотроицке машин 100, очередь до середины большого моста. Льготы 15-20. Машины постоянно прибывают, но движение есть. Пеших полный навес.

11-20 На Еленовке в сторону Донецка очередь дальше Сигаретного ларька.

12-10 На Мариуполь на Еленовке пусто.

на еленовке на донецк машин 50 оч долго, новотроицк на донецк быстро , проверка заняла мин 10



#Гнутово #Пищевик #Октябрь

8-00 в сторону Донецка около 30 авто

10-45 В Пищевике на Донецк около 140 авто

Напомним, что 2 февраля через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 32 000 человек и 4,4 тысячи транспортных средств.



Сегодня, 3 февраля, у контрольных пунктов въезда-выезда, расположенных у линии разграничения в зоне проведения АТО на Донетчине, скопились очень большие очереди.



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