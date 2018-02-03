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Архив - Донецкая область

Соцсети: к "Донбасс Арене" потянулись рыбаки

03.02.2018 17:15
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Соцсети: к "Донбасс Арене" потянулись рыбаки

В социальных сетях распространяется фото рыболова, якобы сделанное у стадиона "Донбасс Арена" в оккупированном Донецке.

Как отмечают пользователи соцсетей, снимок сделан недавно на одном из прудов, в районе ландшафтного парка, окружающего стадион "Донбасс Арена". Отметим, что до оккупации Донецка в этих прудах плавали утки, а сотрудники стадиона разводили декоративную рыбу.

Пока одни пользователи ностальгируют о прошлом, другие отмечают, что снимок очень похож на фотошоп.

Боевики НВФ "ДНР" захватили "Донбасс Арену" весной 2017 года, изгнав оттуда весь персонал, который поддерживал жизнеобеспечение стадиона, а также волонтеров, которые раздвали там помощь Гумантираного штаба Рината Ахметова. Прибытие помощи тоже запретили.

Отметим, что в мае прошлом года в соцсетях уже появлялись фото рыбалки у "Донбасс Арены". Причем, "рыбачили" с раколовками и сетями.

Напомним, что в конце прошлого года олигарх, бизнесмен и президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов заявил: "Я жду гимна Лиги чемпионов на "Донбасс Арене" и переполненных болельщиками трибун, как это было раньше".



Теги: Донецк, Донбасс, Донбасс Арена, оккупация, ДНР
 
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