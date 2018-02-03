Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Сводка из зоны АТО за 3 февраля: 4 обстрела, 2 раненых

03.02.2018 19:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сводка из зоны АТО за 3 февраля: 4 обстрела, 2 раненых

Сегодня 3 февраля, в период с полуночи до 19:30, российско-оккупационные войска 4 раза обстреляли опорные пункты ВСУ.

По данным пресс-центра штаба АТО. на Луганском направлении противник из минометов калибра 120-мм и 82-мм вооружения БМП, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи населенного пункта Луганское. Из гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал защитников Украины у Лозового. Из стрелкового оружия боевики вели огонь по позициям ВСУ у Зайцево.

На Донецком направлении сегодня более двадцати мин калибра 82-мм разорвались на подступах к Авдеевке.

В результате обстрелов ранения получили два военнослужащих Вооруженных Сил Украины.



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх