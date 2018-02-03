Сводка из зоны АТО за 3 февраля: 4 обстрела, 2 раненых

03.02.2018 19:39

Сегодня 3 февраля, в период с полуночи до 19:30, российско-оккупационные войска 4 раза обстреляли опорные пункты ВСУ.



По данным пресс-центра штаба АТО. на Луганском направлении противник из минометов калибра 120-мм и 82-мм вооружения БМП, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи населенного пункта Луганское. Из гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал защитников Украины у Лозового. Из стрелкового оружия боевики вели огонь по позициям ВСУ у Зайцево.



На Донецком направлении сегодня более двадцати мин калибра 82-мм разорвались на подступах к Авдеевке.



В результате обстрелов ранения получили два военнослужащих Вооруженных Сил Украины.