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У Ясиноватой обстреляли миссию ОБСЕ
Согласно оперативному сообщению Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликовано 3 февраля), вчера патруль СММ попал под обстрел.
Сообщается, что в 13:00 2 февраля патруль СММ в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился на заброшенной автозаправочной станции на автодороге М04, примерно в 2,5 км к юго-западу от подконтрольного "ДНР" г. Ясиноватая (16 км к северо-востоку от Донецка), ориентировочно в 2 км к востоку от линии соприкосновения.
В период с 13:00 до 13:50 команда Миссии зафиксировала 5 взрывов неопределенного происхождения, 11 выстрелов из 30-мм пушки боевой машины пехоты (БМП-2), а также 34 очереди и выстрелы из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 1–2 км к западу.
С 13:50 до 14:08 наблюдатели слышали многочисленные перекрестные очереди и выстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в 1–2 км к западу.
Когда в 14:08 пятеро членов патруля стояли между бронированными автомобилями СММ, они услышали, как над их головами со свистом пролетели 3 пули с запада на восток, и увидели, что одна из пуль попала в 10–15 метрах к востоку от них.
Патруль Миссии немедленно покинул этот район и в 14:55 благополучно вернулся на свою базу в Донецке.
Теги: Донбасс, Ясиноватая, обстрел, ДНР, СММ ОБСЕ
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