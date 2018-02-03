У Ясиноватой обстреляли миссию ОБСЕ

03.02.2018 07:46

Согласно оперативному сообщению Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликовано 3 февраля), вчера патруль СММ попал под обстрел.



Сообщается, что в 13:00 2 февраля патруль СММ в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился на заброшенной автозаправочной станции на автодороге М04, примерно в 2,5 км к юго-западу от подконтрольного "ДНР" г. Ясиноватая (16 км к северо-востоку от Донецка), ориентировочно в 2 км к востоку от линии соприкосновения.



В период с 13:00 до 13:50 команда Миссии зафиксировала 5 взрывов неопределенного происхождения, 11 выстрелов из 30-мм пушки боевой машины пехоты (БМП-2), а также 34 очереди и выстрелы из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 1–2 км к западу.



С 13:50 до 14:08 наблюдатели слышали многочисленные перекрестные очереди и выстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в 1–2 км к западу.



Когда в 14:08 пятеро членов патруля стояли между бронированными автомобилями СММ, они услышали, как над их головами со свистом пролетели 3 пули с запада на восток, и увидели, что одна из пуль попала в 10–15 метрах к востоку от них.



Патруль Миссии немедленно покинул этот район и в 14:55 благополучно вернулся на свою базу в Донецке.