Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

У Ясиноватой обстреляли миссию ОБСЕ

03.02.2018 07:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У Ясиноватой обстреляли миссию ОБСЕ

Согласно оперативному сообщению Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликовано 3 февраля), вчера патруль СММ попал под обстрел.

Сообщается, что в 13:00 2 февраля патруль СММ в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился на заброшенной автозаправочной станции на автодороге М04, примерно в 2,5 км к юго-западу от подконтрольного "ДНР" г. Ясиноватая (16 км к северо-востоку от Донецка), ориентировочно в 2 км к востоку от линии соприкосновения.

В период с 13:00 до 13:50 команда Миссии зафиксировала 5 взрывов неопределенного происхождения, 11 выстрелов из 30-мм пушки боевой машины пехоты (БМП-2), а также 34 очереди и выстрелы из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 1–2 км к западу.

С 13:50 до 14:08 наблюдатели слышали многочисленные перекрестные очереди и выстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в 1–2 км к западу.

Когда в 14:08 пятеро членов патруля стояли между бронированными автомобилями СММ, они услышали, как над их головами со свистом пролетели 3 пули с запада на восток, и увидели, что одна из пуль попала в 10–15 метрах к востоку от них.

Патруль Миссии немедленно покинул этот район и в 14:55 благополучно вернулся на свою базу в Донецке.



Теги: Донбасс, Ясиноватая, обстрел, ДНР, СММ ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх