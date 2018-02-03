Утром 3 февраля у линии разграничения было столпотворение

03.02.2018 09:28

Сегодня, 3 февраля, у контрольных пунктов въезда-выезда, расположенных у линии разграничения в зоне проведения АТО на Донетчине, скопились очень большие очереди.



По данным Госпогранслужбы Украины, на въезд и выезд у КПВВ скопилось: "Майорск" - 70/80; "Марьинка" - 50/70; "Новотроицкое" -40/50; "Гнутово" - 90/100 авто соответственно.



Напомним, что 2 февраля через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 32 000 человек и 4,4 тысячи транспортных средств.