В ОРДЛО грядет КШУ

03.02.2018 14:05

В 1-м и 2-м Армейских корпусах ("армии" ОРДО и ОРЛО соответственно) оккупационных войск планируется проведение серии КШУ (командно-штабных учений) с управлением ряда бригад и отдельных полков, батальонов с целью "получения командным составом навыков управления войсками в современных видах боя".



Об этом сообщает группа "Информационное Сопротивление", отмечая, что на практике планируется приведение в повышенную степень боеготовности ряда частей и подразделений из 2-го эшелона и тыла. Это касается и разноуровневых командных пунктов и пунктов управления, также планируется отработка вопросов их перебазирования и развертывания "на незнакомой местности".