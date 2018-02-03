Последние новости раздела
- Автомобили с табличками, грузовики и пешеходы: что происходит на неподконтрольной границе Донбасса15:29
- На Донетчине нашли пропавшего школьника14:48
- На оккупированном Донбассе идет охота на "своих"14:41
- Донбасский конфликт: в США обещали давить на Россию14:16
- На неподконтрольном Донбассе замечена бронетехника14:10
- В ОРДЛО грядет КШУ14:05
- В сторону позиций ВСУ вчера выпустили 18 снарядов из минометов калибра 82 мм13:36
- Все ранения воинов АТО произошли вчера у Авдеевки13:19
- ГУР: оккупанты Донбасса начала второй этап "военных сборов"13:03
- Опубликована новая карта из зоны АТО: обстрелов было немного12:30
В ОРДЛО грядет КШУ
03.02.2018 14:05
В 1-м и 2-м Армейских корпусах ("армии" ОРДО и ОРЛО соответственно) оккупационных войск планируется проведение серии КШУ (командно-штабных учений) с управлением ряда бригад и отдельных полков, батальонов с целью "получения командным составом навыков управления войсками в современных видах боя".
Об этом сообщает группа "Информационное Сопротивление", отмечая, что на практике планируется приведение в повышенную степень боеготовности ряда частей и подразделений из 2-го эшелона и тыла. Это касается и разноуровневых командных пунктов и пунктов управления, также планируется отработка вопросов их перебазирования и развертывания "на незнакомой местности".
Теги: Донбасс, учения, оккупанты, ОРДЛО, военные учения
Читайте также:
- ГУР: оккупанты Донбасса начала второй этап "военных сборов"
- Россияне начали в Крыму "войну"
- "Армейские корпуса" создают в ОРДЛО убойный запас
- Руководитель Восток SOS: Даже у нейтральных людей создают стойкое ощущение, что возвращение ОРДЛО под контроль Украины равно наказанию
- На Светлодарской дуге на позиции боевиков ОРДЛО " хорошо взлетали и горели брёвна"
- Росіяни залишилися незадоволені результатами навчання 1 АК (Донецьк)
- Автомобили с табличками, грузовики и пешеходы: что происходит на неподконтрольной границе Донбасса15:29
- Экс-пленник, вернувшийся на Луганщину: Меня осудили за измену Родине и дали 13 лет тюрьмы строгого режима15:19
- На Донетчине нашли пропавшего школьника14:48
- На оккупированном Донбассе идет охота на "своих"14:41
- Донбасский конфликт: в США обещали давить на Россию14:16
- На неподконтрольном Донбассе замечена бронетехника14:10
- В ОРДЛО грядет КШУ14:05
- В сторону позиций ВСУ вчера выпустили 18 снарядов из минометов калибра 82 мм13:36
- Все ранения воинов АТО произошли вчера у Авдеевки13:19
- ГУР: оккупанты Донбасса начала второй этап "военных сборов"13:03
- Автомобили с табличками, грузовики и пешеходы: что происходит на неподконтрольной границе Донбасса15:29
- Экс-пленник, вернувшийся на Луганщину: Меня осудили за измену Родине и дали 13 лет тюрьмы строгого режима15:19
- На Донетчине нашли пропавшего школьника14:48
- На оккупированном Донбассе идет охота на "своих"14:41
- Донбасский конфликт: в США обещали давить на Россию14:16
- На неподконтрольном Донбассе замечена бронетехника14:10
- В ОРДЛО грядет КШУ14:05
- В сторону позиций ВСУ вчера выпустили 18 снарядов из минометов калибра 82 мм13:36
- Все ранения воинов АТО произошли вчера у Авдеевки13:19
- ГУР: оккупанты Донбасса начала второй этап "военных сборов"13:03
- Лучшие народные средства от головной боли16:15
- Полезные советы, как справиться с бессонницей14:39
- Стало известно, как домашние обязанности влияют на женщин13:35
- Cекреты управления организмом09:30
- Метод, притягивающий приятные события в жизнь08:26
- Россия готовится к "великой войне", которую Кремль прогнозирует до 2023 года, – Арьев20:54
- Что нельзя делать в День Святого Валентина20:33
- Медики объяснили, в каком положении нельзя спать19:35
- Действуют убийственно! Медики рассказали, какие продукты нельзя есть с утра натощак15:43
- ЗОЖ, гены или судьба: от чего зависит, сколько вы проживете15:26
- Это еще не зима: Украину надвигается лютый холод
- В Украину возвращается ужас для водителей
- Тымчук назвал дату переговоров о реинтеграции «Л/ДНР» в состав России
- Макияж невесты вынудил жениха бросить ее у алтаря. ФОТО
- «Это недопустимо»: Глава ОБСЕ сделал заявление по Донбассу
- Вернется ли Vodafone на Донбасс: вице-премьер Украины рассказал, кто может реально повлиять на восстановление связи в ОРДЛО
- В Донецке "заботливые" боевики перекрыли проезд к "островку Vodafone"
- "Феникс" лишает пенсий: новый удар для жителей ОРДО
- Финальный суд над Зайцевой: сколько тюремных лет грозит виновнице ДТП
- Платите за детей: инициатива властей окончательно разорит украинцев