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Архив - Донецкая область

В ОРДО медики оказались в ловушках

03.02.2018 08:44
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В ОРДО медики оказались в ловушках

В двух городах ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория) местные "спасатели" выручали из беды медиков скорой помощи.

В Горловке (Калининский район, ул. Бессонова) автомобиль скорой медпомощи оказался заблокированным, попав колесом в смотровой колодец системы отопления. Спасатели при помощи буксировочного троса вызволили медиков из ловушки.

Аналогичную помощь спасатели оказали медикам в Донецке (там в Куйбышевском районе скорую вытащили из обледеневшего кювета).



Теги: Донбасс, спасатели, скорая помощь, медики, ОРДО
 
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