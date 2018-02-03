В ОРДО медики оказались в ловушках

03.02.2018 08:44

В двух городах ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория) местные "спасатели" выручали из беды медиков скорой помощи.



В Горловке (Калининский район, ул. Бессонова) автомобиль скорой медпомощи оказался заблокированным, попав колесом в смотровой колодец системы отопления. Спасатели при помощи буксировочного троса вызволили медиков из ловушки.



Аналогичную помощь спасатели оказали медикам в Донецке (там в Куйбышевском районе скорую вытащили из обледеневшего кювета).