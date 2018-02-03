В ОРДО "перезапустили" "Амстор"

03.02.2018 09:10

В пятницу и субботу, 2 и 3 февраля, в оккупированном Донецке и Горловке открываются новые супермаркеты сети «Амстор сити». Данные торговые площадки открыты на базе супермаркетов «Амстор», работавших до оккупации региона, сообщает don-news.net.

Крышуют новые заведения так называемый «министр доходов и сборов» Александр Тимофеев, известный под прозвищем «Ташкент», а также Игорь Сосновский, бывший советник Азарова.

Согласно рекламным билбордам, в оккупированном Донецке откроется пять супермаркетов «Амстор сити», еще один – в неподконтрольной Горловке. Праздничные открытия торговых площадок запланированы на 2 и 3 февраля.

Примечательно, документально данные супермаркеты оформлены на подругу жены Сосновского – Юлию Соболь, которой, к слову, принадлежат и два ресторана «Дон Мак», расположенные на площади Ленина и Крытом рынке.