В сторону позиций ВСУ вчера выпустили 18 снарядов из минометов калибра 82 мм

03.02.2018 13:36

Пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк рассказал, подробности вчерашних обстрелов на Донбассе.



По словам полковника, всего за прошлые сутки зафиксировано 4 прицельных враждебные обстрелы. Все они произошли на Донецком направлении. При этом оккупанты выпустили в сторону позиций защитников Украины 18 снарядов из минометов калибра 82 мм.



Около 12:00, в течение 40 минут, противник беспокоил защитников Лебединского огнем из гранатометов и выпустил 4 снаряда из минометов калибра 82 мм.



После 15:00 оккупанты выпустили 7 мин из минометов калибра 82 мм по нашим военнослужащим в районе Павлополь.



Жарче всего вчера было у Авдеевки. "Здесь боевики российско-оккупационных войск в среднем за почти четыре часа дважды вели активные обстрелы наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, - сообщил Гуцуляк. - Также противник выпустил в сторону наших оборонительных укреплений 7 снарядов из минометов калибра 82 мм".



С целью сохранения жизни и здоровья личного состава, в подавляющем большинстве случаев украинские воины не открывали огонь. Только в районе Авдеевки им пришлось "адекватно подавить вражескую активность из стрелкового оружия".



Напомним, что сегодня была опубликована новая карта из зоны АТО. Также стало известно, что все ранения воинов АТО произошли вчера у Авдеевки.