Все ранения воинов АТО произошли вчера у Авдеевки

03.02.2018 13:19

Сегодня, 3 февраля, пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк уточнил данные о потерях в рядах ВСУ с начала февраля.



По словам полковника, вследствие вражеских обстрелов 2 февраля трое украинских военнослужащих получили ранения в районе Авдеевки. Они были эвакуированы в военный мобильный госпиталь, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Состояние здоровья двух военнослужащих - удовлетворительное, одного - средней тяжести.



"Кроме этого, с грустью сообщаем, что по уточненной информации Штаба АТО, 1 февраля мы всё же имели потерю. На Донецком направлении, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, к сожалению, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины, 1994 г.р.", - отметил Гуцуляк.

Напомним, что поданным пресс-центра штаа АТО, за прошедшие сутки зафиксировано 4 обстрела оборонительных укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск.



Напомним, что сегодня была опубликована новая карта из зоны АТО.