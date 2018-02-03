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Архив - Донецкая область

Все ранения воинов АТО произошли вчера у Авдеевки

03.02.2018 13:19
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Все ранения воинов АТО произошли вчера у Авдеевки

Сегодня, 3 февраля, пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк уточнил данные о потерях в рядах ВСУ с начала февраля.

По словам полковника, вследствие вражеских обстрелов 2 февраля трое украинских военнослужащих получили ранения в районе Авдеевки. Они были эвакуированы в военный мобильный госпиталь, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Состояние здоровья двух военнослужащих - удовлетворительное, одного - средней тяжести.

"Кроме этого, с грустью сообщаем, что по уточненной информации Штаба АТО, 1 февраля мы всё же имели потерю. На Донецком направлении, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, к сожалению, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины, 1994 г.р.", - отметил Гуцуляк.

Напомним, что поданным пресс-центра штаа АТО, за прошедшие сутки зафиксировано 4 обстрела оборонительных укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск. 

Напомним, что сегодня была опубликована новая карта из зоны АТО.



Теги: Донбасс, Авдеевка, АТО, потери, ВСУ, обстрелы
 
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