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Анализ ситуации: почему на Донбассе возможна эскалация
В последнее время появилось немало признаков того, что конфликт на Донбассе может обостриться. Издание novosti.dn.ua в рамках проекта "Донбасс: полный доступ" проанализировало эти нехорошие тенденции.
Отмечается, что о готовности сторон конфликта к эскалации неоднократно говорил заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Так, 19 января в Киеве он сказал: "Стороны конфликта готовятся к продолжению насилия, а не к его прекращению".
Об этом же свидетельствует и тот факт, что на переговорах по мирному урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе нет видимых успехов. И только итоговые сообщения от представителя ОБСЕ на переговорах в Минске Мартина Сайдика сглаживают острые углы и напряжение, которое царит во время встреч представителей Украины, ОРДЛО и РФ в Минске.
За минувшую неделю СММ ОБСЕ зафиксировала 46 случаев размещения тяжелого вооружения вдоль линии разграничения, что идет вразрез с Минскими соглашениями.
Мобилизационный и ресурсный потенциал военной группировки Вооруженных сил Украины в зоне конфликта значительно превышает возможности вооруженных формирований незаконных организаций "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Последние не способны начать эффективные наступательные действия без помощи армейских подразделений России.
У ВСУ нет необходимости специально готовиться к эскалации, так как украинские военные к ней готовы всегда из-за существующих потенциальных возможностей.
"Мы готовы встретить любой сценарий", - говорил президент Украины в декабре 2017 года.
С другой стороны линии фронта видна подозрительная активность и приготовления к очередному витку противостояния.
С начала года на неподконтрольной территории произошло сразу несколько знаковых событий, отделяющих эти районы от "большой" Украины и укрепляющих влияние "ДНР" на Донецк.
Так, 7 января Донецк посетил лидер непризнанной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, который был офицером российской армии. Он рассказал, что дает военные консультации местным вооруженным формированиям и пообещал помощь в случае обострения.
"Мы не прячем этого (помощи "ДНР" - прим. ред.), между нами подписаны рамочные соглашения, ратифицированы и, в первую очередь, мы должны сделать все, чтобы быть уверенными в помощи друг другу. Если наши народы братские, то они должны быть уверены, что, в случае чего, мы встанем рядом… Всё, что касается помощи в любой сфере, она будет оказана", – сказал Бибилов.
Южная Осетия не признана большинством стран мира, но признается Россией. Сейчас решается вопрос о вхождении отдельных подразделений армии Южной Осетии в состав российской армии.
Этот визит и заявления, сделанные Бибиловым, проходили на фоне сообщений о том, что США предоставят Украине оборонное вооружение. В декабре 2017 года советник лидера "ДНР" Александра Захарченко российский политтехнолог Александр Казаков говорил, что "в случае поставок американского оружия на Донбасс, необходимо наладить поставки новейшего российского вооружения "ДНР" с помощью Южной Осетии".
На оккупированный Донбасс всё более явно опускается "железный занавес". С 11 января на неподконтрольной территории исчезла связь компании Vodafone. В ОРЛО ее удалось восстановить. В ОРДО, похоже, в возврат последнего украинского мобильного оператора не верят даже самые большие оптимитсы.
А 15 января главарь "ДНР" Захарченко подписал указ о запрете на выезд на подконтрольную украинской власти территорию для работников бюджетной сферы и руководителей государственных предприятий. Речь идет о тех, кто занимает руководящие должности. Причиной запрета стали, со слов Захарченко, участившиеся попытки "вербовки этих людей со стороны украинских спецслужб".
26 января Захарченко заявил о начале сбора резервистов на территории неподконтрольных районов Донецкой области. "Двадцать пятого января в подразделениях Вооруженных Сил ДНР начались плановые учебные сборы граждан, находящихся в запасе, в составе резервных формирований Армии Республики", - рассказал он.
Захарченко уточнил, что речь идет не о мобилизации, а о сборе резервистов. Однако, многие восприняли это как начало подготовки к активной фазе вооруженного конфликта.
29 января представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время телефонного брифинга из Нью-Йорка об итогам его переговоров с помощником президента России Владиславом Сурковым в Дубае 26 января заявил, что, по его мнению, на Донбассе продолжится насилие низкого уровня интенсивности, но Россия будет избегать активных наступательных действий.
"Меня очень удивит, если Россия начнет новое наступление на территорию, контролируемую украинскими военными. Конечно же, это всегда возможно, но меня удивит, если это произойдет. Думаю, что конфликт и в дальнейшем сохранять черты последних лет", - сказал Волкер.
"Запрет на выезд с неподконтрольной территории для потенциальных носителей важной для "ДНР" информации, отключение украинской мобильной связи, анонсированная военная помощь со стороны российских сателлитов, заявления иностранных чиновников, курирующих процесс мирного урегулирования конфликта говорят об очередной активизации на линии фронта, а не о приближению к мирному урегулированию конфликта", - резюмируются в статье на novosti.dn.ua
Теги: Донбасс, конфликт, ДНР, ЛНР, ВСУ, ОРДЛО, эскалация
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