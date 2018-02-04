Беспилотник СММ ОБСЕ попал под обстрел

04.02.2018 10:58

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 3 февраля), в направлении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Миссии велся огонь из стрелкового оружия.



"Осуществляя полет мини-БПЛА вблизи подконтрольного правительству пгт Верхнеторецкое (23 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 6 выстрелов из стрелкового оружия вблизи БПЛА, который в то время летел примерно в 700 м на юго-юго-западу от их позиции. По их оценке, огонь велся по БПЛА. Команда СММ приземлила БПЛА и покинула этот район", - отмечается в отчете Миссии.