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Архив - Донецкая область

Беспилотник СММ ОБСЕ попал под обстрел

04.02.2018 10:58
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Беспилотник СММ ОБСЕ попал под обстрел

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 3 февраля), в направлении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Миссии велся огонь из стрелкового оружия.

"Осуществляя полет мини-БПЛА вблизи подконтрольного правительству пгт Верхнеторецкое (23 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 6 выстрелов из стрелкового оружия вблизи БПЛА, который в то время летел примерно в 700 м на юго-юго-западу от их позиции. По их оценке, огонь велся по БПЛА. Команда СММ приземлила БПЛА и покинула этот район", - отмечается в отчете Миссии.



Теги: Донбасс, обстрел, беспилотник, АТО, ВСУ, СММ ОБСЕ
 
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