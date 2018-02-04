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Архив - Донецкая область

Блокпосты Донетчины не прошли 85 человек, подозреваемых в причастности к НВФ

04.02.2018 20:19
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Блокпосты Донетчины не прошли 85 человек, подозреваемых в причастности к НВФ

Полиция подконтрольной части Донецкой области выявила в январе 216 правонарушений во время проверок на блокпостах.

За первый месяц 2018 года через пункты контроля прошли 5400 единиц грузового транспорта, более 45 000 легковых автомобилей и более 130 000 человек. Чтобы не допустить провоза нелегального оружия и взрывчатки, проникновение лиц, представляющих угрозу для безопасности жителей, полицейские проверяют документы граждан по базам и обследуют транспорт.

В результате было выявлено 216 правонарушений.

Семь раз сотрудники полиции изымали у мирных жителей оружие и боеприпасы. Так, в Мариуполе сотрудники мобильного блокпосту задержали водителя, вооруженного гранатой. Опасный предмет был спрятан между сиденьями в салоне авто.

Кроме того, полицейские остановили на блокпостах 85 человек, которые, согласно базами данных полиции, причастны к незаконным вооруженным формированиям. В отношении них проходит проверка.

Также в результате проверок на блокпостах задержаны 22 человека, которые по разным причинам скрывались от закона.

А еще был обнаружен автомобиль, который находился в розыске как похищенный; прекращено 29 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; обнаружены 9 иностранцев, находящихся на территории Украины незаконно.



Теги: Донбасс, оружие, полиция, блокпост, НВФ
 
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