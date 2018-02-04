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Бои за Авдеевскую промзону: как всё начиналось
Ровно, два года назад, 4 февраля 2016-го, военнослужащие Вооруженных Сил Украины в ходе ожесточенных боев начали освобождать от российско-террористических войск Авдеевскую промзону.
Батальон мотопехотной бригады, которым командовал полковник Олег Громадский держал оборону в пригороде Авдеевки. Враг постоянно обстреливал город, поэтому было принято решение выбить российских наемников из промзоны.
"Противник обстреливал Авдеевку минометами и артиллерией. Страдало гражданское население, уничтожались дома. Последствия этих обстрелов можно увидеть и через два года", - говорит офицер.
Как отмечает мобильная пресс-группа ОТГ "Донецк", военнослужащие 58-й мотопехотной бригады, которые выбивали боевиков с промки, рассказывают, что 4 февраля 2016-го первой на Авдеевский промзону зашла разведрота. Ночью был первый бой. Под вражеским огнем разведчики удерживали стратегические улицы и после подкрепления из других подразделений бригады силы АТО начали продвигаться вперед.
Бои продолжались до начала марта. А 4 мартаукраинские военные вышли к Ясиноватской развязке и перекрыли врагу путь к Горловке. Теперь бронетехника оккупантов уже не могла так свободно передвигаться как раньше.
Но бои продолжались. Главари бросали своих боевиков в наступление как "пушечное мясо". Они любой ценой хотели штурмом занять стратегический объект. Российско-террористические войска несли большие потери. Согласно данным радиоперехвата, только 8 марта у них было 15 погибших, а раненых они и не считали.
Благодаря героизму украинских защитников враг был разбит. На промке с той поры сменился ряд подразделений. Сейчас там - позиции украинских десантников.
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Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, промзона, авдеевская промзона
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