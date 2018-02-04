Детям погибших в зоне АТО журналистов назначены стипендии

04.02.2018 17:30

Президент Украины Петр Порошенко назначил стипендии детям погибших в зоне антитеррористической операции (АТО) журналистов Виктора Гурняка и Александра Черникова.



Как сообщает пресс-служба главы государства, указом устанавливаются президентские стипендии детям журналистов Виктора Гурняка – Устине Гурняк (2012 года рождения) и Александра Черникова – Елене Черниковой (2014 года рождения).



Виктор Гурняк погиб 19 октября 2014 года от минометного снаряда, когда под обстрелом вывозил раненых в районе 32-го блокпоста вблизи поселка Смелое Славяносербского района Луганской области.



Александр Черников (позывной "Репортер") был бойцом 9-й роты 3-го батальона 25-й отдельной аэромобильной бригады. Он погиб 22 января 2015 года в бою под донецким аэропортом. При жизни он работал журналистом в телепрограмме "Губернские хроники" на 9 телеканале Днепра.



И Гурняк, и Черников посмертно были отмечены орденом "За мужество" III степени.