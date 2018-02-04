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Детям погибших в зоне АТО журналистов назначены стипендии
Президент Украины Петр Порошенко назначил стипендии детям погибших в зоне антитеррористической операции (АТО) журналистов Виктора Гурняка и Александра Черникова.
Как сообщает пресс-служба главы государства, указом устанавливаются президентские стипендии детям журналистов Виктора Гурняка – Устине Гурняк (2012 года рождения) и Александра Черникова – Елене Черниковой (2014 года рождения).
Виктор Гурняк погиб 19 октября 2014 года от минометного снаряда, когда под обстрелом вывозил раненых в районе 32-го блокпоста вблизи поселка Смелое Славяносербского района Луганской области.
Александр Черников (позывной "Репортер") был бойцом 9-й роты 3-го батальона 25-й отдельной аэромобильной бригады. Он погиб 22 января 2015 года в бою под донецким аэропортом. При жизни он работал журналистом в телепрограмме "Губернские хроники" на 9 телеканале Днепра.
И Гурняк, и Черников посмертно были отмечены орденом "За мужество" III степени.
Теги: Донбасс, президент, дети, стипендия, журналистика, погибли, АТО
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